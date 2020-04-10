Korona virüse karşı önlemleri 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyor Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye tarafından Korona virüs Covid-19 mücadele kapsamında önlemler 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyorKonu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüs Covid-19ile mücadelede önümüzdeki iki haftanın çok önemli olduğunu söyledi.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye tarafından Korona virüs Covid-19 mücadele kapsamında önlemler 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyor

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüs Covid-19ile mücadelede önümüzdeki iki haftanın çok önemli olduğunu söyledi. Bu dönemde vaka sayısında ve kayıplarda artış olması muhtemel olduğunun altını çizen Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"En büyük riski şirketlerde yaşadık. Şu an çoğu üretimi durdurmuş olasına rağmen ilçemizdeki vakaların yüzde 95'lik kısmı şirket çalışanlarının olduğunu görüyoruz. Yüzde 5'lik kısmı da çevre büyük şehirlerden ilçemize giriş ve çıkışlardan kaynaklanmaktadır. Osmaneli halkı önümüzdeki iki hafta dahi zorunlu olmadıkça evde kalmalıdır. Osmaneli Belediyesi olarak 24 saat halkımızın hizmetinde Korona virüse karşı mücadeleye tüm çalışanlarıyla devam etmektedir." - BİLECİK

Kaynak: İHA