Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar
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Evde Kal, Esenler, Yerel

Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)'nin hayata geçirdiği ESEV Moral TİMİ, korona virüs salgını nedeniyle evde vakit geçiren vatandaşların moralini yükseltmek için sokaklarda konser vermeye başladı.

08.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:02
Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

İSTANBUL - Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)'nin hayata geçirdiği ESEV Moral TİMİ, korona virüs salgını nedeniyle evde vakit geçiren vatandaşların moralini yükseltmek için sokaklarda konser vermeye başladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde "Evde Kal" çağrısına uyarak evde vakit geçiren vatandaşlar için Esenler Belediyesi moral etkinleri düzenliyor. Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)'nin hayata geçirdiği ESEV Moral TİMİ, bu süreçte evde kalanların morallerini düzeltmek için sokak konserleri düzenlerken, Moral TİMİ de haftalardır evlerinden çıkmayan ilçe sakinlerini tek tek arıyor, hal hatır soruyor, ihtiyaçlarının olup olmadığını öğreniyor.

ESEV Moral TİMİ'nin sokak konserlerinde, ESEV bağlama eğitmeni Hüseyin Yazan, Ömer Faruk Marangoz ve Adnan Bektaş söyledikleri şarkılarla insanlara moral veriyorlar. Şarkılara vatandaşlar da pencerelere ve balkonlara çıkarak eşlik ediyorlar.

Moral Timi moral oluyor

Vatandaşların evlere kapandığı bu karantina günlerinde psikolojik desteğe ve morale ihtiyaçları olduğunu ifade eden Eseler Belediyesi Başkanı M. Tevfik Göksu, bu zorlu günleri sağlam psikolojiyle atlatmak için Moral TİM'leri kurduklarını belirterek şöyle devam etti: "İnsanlar birkaç gün evinde kaldığında dinlenme modundaydı; ama artık o moddan çıkıldı, başka bir moda girildi. İşte tam bu noktada Moral TİM'leri devrede. Bu timlerin bir kısmı gidip sokaklarda şarkılar söylüyor. Moral TİM'imiz aslında zaten vardı. Evlere gönderiyorduk. Yaşlı amcalar, nineler evlerde sıkılıyordu. Evlere gidip onlarla şarkılar, türküler söylüyorlardı. Şimdi bunu sokağa taşıdık. Moral TİM'lerinin bir kısmı da evleri tek tek arıyor. 'Var mı bir ihtiyacınız? Nasılsınız?' diyor. Bu o kadar önemli bir şey ki. Herkesin çevresi olmayabilir. İhtiyaç duyduğunda arayabileceği kimse olmayabilir. Biz, görmeyenin gözü, işitmeyenin kulağı oluyoruz. Çağrı sistemimiz 24 saat açık. 24 saat de biz vatandaşlarımızı arıyoruz. Herkesi tek tek arıyoruz."

Kültür sanatı evlere taşıdık

Evde geçirilen zamanı kaliteli hale getirmek için online aktiviteler hazırlandıklarından bahseden Göksu, "Şimdiye kadar yaptığımız kültür ve sanat etkinliklerinin hepsini dijital ortamda evlere taşıdık. Şehir Ekranı TV isimli youtube kanalımızla sinemayı, müziği, sporu, sohbeti eve taşıdık. O da yetmedi, evinizde nitelikli zaman geçirdiğiniz görüntülerinizi bize atarsanız sizi ödüllendireceğiz" şeklinde konuştu.

Evde Kal'an Kazanıyor

Esenler Belediyesi'nin dijital yayın yapan Şehir Ekranı TV isimli YouTube kanalında, "Evde Kal Kazan" adlı ödüllü bilgi yarışması düzenleniyor. Yarışmada kazananlara tablet bilgisayar, powerbank, kulaklık, 1 GB internet, takım forması gibi hediyeler veriliyor. Ayrıca canlı yayında yapılan konserler, evde yapılabilecek spor aktiviteleri ve çocuklar için masal programı da vatandaşa online ulaşıyor.

Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Kaynak: İHA

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Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar
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