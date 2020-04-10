Korona virüse karşı maskeli, 2 şahitle nikah
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Salihli Belediyesi, Salihli, Manisa, Yaşam

Korona virüse karşı maskeli, 2 şahitle nikah

Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında nikah işlemleri davetsiz, maskeli ve 2 şahit ile yapılıyor.

10.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:09
Korona virüse karşı maskeli, 2 şahitle nikah

Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında nikah işlemleri davetsiz, maskeli ve 2 şahit ile yapılıyor.

Salihli Belediyesi, dünyayı ve Türkiye'yi saran korona virüs salgınına karşı yeni evlenecek çiftlerin nikahlarına yeni düzenleme yaptı. Türkiye genelinde olduğu gibi Salihli'de de korona virüs nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ederken, belediye tarafından nikah törenleri yalnızca gelin, damat ve 2 şahit eşliğinde yapılıyor. Salihli Belediyesi Evlendirme Memurları Ebru Gülfidan ve Ulvi Özkartal tarafından kıyılan nikahlarda koruyucu maskeler takılarak nikah işlemi gerçekleştirilirken, nikahın kıyılmasının ardından törenin gerçekleştiği oda temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Korona virüs salgını nedeni ile nikah törenlerine de düzenleme geldiğini ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe genelinde belediyenin tüm birimleriyle seferber olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Belediyede gerçekleşen nikahların korona virüs tedbirleri alınarak kıyıldığını belirten Başkan Kayda, "Nikah salonuna sadece maskeli bir şekilde gelin, damat ve iki şahit alınarak nikahları kıyılıyor. Evlilik kararı alan tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dilerim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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