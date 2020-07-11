Korona virüse karşı kovboy kostümlü cansız mankenli önlem
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Korona virüse karşı kovboy kostümlü cansız mankenli önlem

Ankara'da bir restoran, korona virüs ile mücadelede önlem amacıyla masaları kaldırmak yerine 1 buçuk metrelik masa aralarına kovboy kostümlü cansız mankenler koydu.

Korona virüse karşı kovboy kostümlü cansız mankenli önlem
11.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:40

Ankara'da bir restoran, korona virüs ile mücadelede önlem amacıyla masaları kaldırmak yerine 1 buçuk metrelik masa aralarına kovboy kostümlü cansız mankenler koydu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebi ile kapatılan ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 1 Haziranda tekrardan müşterilerine kapılarını açan restoranlarda salgın hastalığa karşı ilginç önlemler alınmaya devam ediliyor. Başkentte bir işletme sahibi, masalar arasındaki sosyal mesafeyi belirlemek amaçlı mekanın konseptine uygun kovboy kostümlü cansız mankenler yerleştirdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan İşletme sahibi ve Ankara Ticaret Odası Restoran Komitesi Üyesi Cevdet Ergen, korona virüs sonrası sektörün yaşadığı sıkıntılardan dolayı örnek bir restoran yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Uygulamadan memnun kalan müşteriler ise mankenlerle fotoğraf çekilmeyi ihmal etmiyor.

"Mankenleri kendi konseptimize uygun olarak tasarlayıp masalara koyduk"

Masa kaldırmak yerine boş bırakılması gereken masalara manken koyduklarını ve insanların da bu uygulamadan çok memnun olduğunu hatta mankenler ile fotoğraf çektirdiğini belirten işletme sahibi Cevdet Ergen, "Sektörde diğer restoran ve lokanta sahibi arkadaşlarımıza öncü olmak adına sosyal mesafe için masalar arasında 1 buçuk metre mesafede bir manken uygulaması yaptık. Restoranlarımız 15 senedir faaliyette. Covid-19 sonrası sektörün yaşadığı sıkıntılardan dolayı örnek bir restoran yapmaya çalıştık ve aklımıza gelen şeylerden bir tanesi de mankenleri kendi konseptimize uygun olarak tasarlayıp masalara koymak oldu. Bunun haricinde bütün personelimize test uygulaması yapılıyor" şeklinde konuştu.

"Kare kod sistemi ile menüsüz bir sisteme geçtik"

Restoranda alınan farklı önlemlere de değinen İşletme sahibi Cevdet Ergen, "Masalara koyduğumuz kare kod sistemi ile menüsüz bir sisteme geçtik. İnsanlara kendi telefonlarından menüyü göstermeye çalıştık. Ayrıca yaptığımız su püskürtme uygulaması ile hem bu sıcak havalarda bir serinlik vermek hem de dezenfekte etmek istedik. Bu suyu verdiğimiz sistemin içerisindeki makine önce bu suyu alıyor daha sonra başka bir makine vasıtasıyla su bazlı yüzde 70 oranında bir dezenfektan ile beraber tekrardan burada bulunan müşterilerimize püskürtüyor. Yani restoranımızın her metrekaresine insanların hem serinleyebileceği hem de dezenfekte olabilecekleri bir sıvıyı püskürtüyor. Bu sistem 10 saniyede bir sürekli bir şekilde yüzde 70 dezenfektan katkılı su püskürtüyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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