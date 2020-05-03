Korona virüse karşı ısırgan otundan yemeklerle korunuyorlar
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Korona virüse karşı ısırgan otundan yemeklerle korunuyorlar

Korona virüse karşı ısırgan otundan yemeklerle korunuyorlar
03.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:41

Korona virüse karşı ısırgan otundan yemeklerle korunuyorlar Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgınına karşı Düzceli kadınlar, ısırgan otundan yaptıkları yemeklerle bağışıklık sistemlerini güçlendiriyorlar.

Korona virüse karşı ısırgan otundan yemeklerle korunuyorlar

DÜZCE - Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgınına karşı Düzceli kadınlar, ısırgan otundan yaptıkları yemeklerle bağışıklık sistemlerini güçlendiriyorlar.

Korona virüs dünyada ve Türkiye'de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, bilim adamları ise bu pandemiye karşı ilaç ve aşı çalışmalarına hız verdi. Korona virüse karşı uzmanlar en güçlü ilacın bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini dile getiriyorlar. Bu çerçevede de Düzceli kadınlar hem kendi hem de yakınlarının bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve korona virüs salgınından korunmak için doğadaki şifalı bitkilerden destek alıyorlar. Şifalı otlarla yaptıkları yemekleri sofralarından eksik etmeyen Düzceli kadınlar, böylece doğanın şifa kaynağı bitkilerini değerlendirirken hem de bağışıklık sistemlerini güçlendiriyorlar.

Isırgan otu da Düzce'de en sık yetişen şifalı otlar arasında sayılırken, Düzcelilerin sofralarında yerini alıyor. Bilinen en önemli özellikleri arasında kanı temizlemekten, bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar, alyuvar üretimi sağlamasına kadar birçok şifası bulunan ısırgan otunun yapılışını da Nurhan Bayrak anlattı. Nurhan Bayrak, "Biz yıllardır bu otu hem topluyor hem yemeklerini yaparak yiyoruz. Büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla yaptığımız yemeklerimizin şifa kaynağı olduğunu da yine uzmanların açıklamalarından öğrendik. Düzce'nin her yerinde yetişen bu otu toplarken biraz sorun olabilir. Çünkü ellerimizi tahriş ediyor ancak ellerimize eldiven takarak toplayabiliriz. Bizler bu otu büyüklerimizden gördüğümüz için toplayarak yemeğini yapıyorduk. Ancak korona virüs salgını ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirdiğini de öğrenerek korona virüs salgınına karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için daha çok yemeğe başladık" dedi.

Nurhan Bayrak ayrıca ısırgan otu yemeğinin nasıl hazırlanacağını da anlatarak, şifa kaynağının sofralara nasıl geldiğini de aşama aşama anlattı.

Korona virüse karşı ısırgan otundan yemeklerle korunuyorlar

Kaynak: İHA

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