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Çerkezköy, Tekirdağ, Ekonomi

Korona virüse karşı iş dünyasından topyekûn savaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yaptığı açıklamada korona virüs (Covid-19) salgınının iş dünyasına etkileri karşısında hayata geçen önlemler hakkında bilgi verdiÇerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı...

09.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:06
Korona virüse karşı iş dünyasından topyekûn savaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yaptığı açıklamada korona virüs (Covid-19) salgınının iş dünyasına etkileri karşısında hayata geçen önlemler hakkında bilgi verdi

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında ve 365 Oda/Borsa yönetim kurulu başkanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıya katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Ülkemiz topyekün bir mücadele veriyor. Bu süreçte oda ve borsaları görevlerinin başında görmekten büyük gurur duyuyorum. Hepinizi yakından takip ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Canla başla üyelerinizin derdi için çaba sarf ediyorsunuz" dedi. Toplantıda Oda/Borsa üyelerinden gelen talepler, sorunlar ve çözüm önerileri dile getirilerek tarım, hayvancılık, vergi, kredi, finansman, kefalet, istihdam, mali yükler, ulaşım, eğitim ve gümrükler konu başlıkları konuşuldu.

Muhtasar-KDV-SGK beyanları ödemelerine 6 ay ara

Toplantıda görüşülen koronavirüs (Covid-19) salgınının iş dünyasına etkileri karşısında hayata geçen önlemler hakkında bir açıklama yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Bu süreçte ülke ve sektör gündemine ilişkin konularla ilgili gelen sorun ve taleplerle, gecesini gündüzüne katarak yakından ilgilenen Başkanımıza teşekkürlerimi sunarım" dedi. Kozuva konuşmasının devamında şu sözleri kaydetti: "Oda ve borsalardan, iş dünyasının beklentileri doğrultusunda kamu kurumlarına iletilen talepler sonucu Mart ayı KDV ödemeleri 1 ay, ayrıca muhtasar-KDV-SGK 6 ay ertelendi. Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, 'mücbir sebep durum sorgu ekranı' açıldı; üyelerimiz 'mücbir sebep'e girip girmediğini sorgulayabilecek. KOSGEB'in 30 Haziran'a kadar tahakkuk edecek alacakları 2021'e ertelendi. Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek. Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak. Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek. Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi. Turizm sektöründe otel kiralamalarına ilişkin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları hasılat payı ödemeleri ve irtifak hakkı bedelleri 6 ay süreyle erteledi. Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi. COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kamu bankalarına olan kredi anapara ve faiz ödemeleri 3 ay öteleniyor. Kamu bankalarında 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli ve %7,5 faiz+1,5 komisyonlu 'İş'e Devam Kredi Desteği' verilecek. Çek ödemesi için Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz 'Çek Ödeme Destek Kredisi', %9,5 faiz + % 1 komisyonla verilecek."

Kredi kartı borcu olanlara iyi haber

"24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek. 30 Haziran'a kadar vadesi gelecek reeskont kredilerine 90 gün vade uzatımı, yeni kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildi. Kredi Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL'ye çıkarıldı. 31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, 'vergi borcu yoktur' ve 'SGK prim borcu yoktur' belgeleri aranmayacak. 'Ticari Alacak Sigortası' kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL'ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi. Bankalara yönelik BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturuldu. Kamu ihalelerinde Covid-19 nedeniyle sözleşme şartlarının yerine getirilememesi halinde, süre uzatımı veya sözleşmenin feshedilmesi mümkün hale geldi. 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020'ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak. İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu. Kapasite Raporlarının süreleri 1 Mayıs'a uzatıldı. Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, gecikme zammı ve faiz tahakkuk ettirilmeksizin Ekim ayına ertelendi. 20 yaş altında çalışanlara sokağa çıkma izni verildi. Pandemi hastanesi ilan edilen özel hastanelere, SGK'nın ödemesi yükseltildi."

Sigorta prim şartı 450 güne indi

"Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10'dan 2'ye düşürüldü. Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı. Turizm sektöründe, iş sözleşmeleri askıda olan çalışanlardan Nisan ayında sigortalı girişi yapılan işçiler kısa çalışma ödeneği kapsamına alındı. Kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışanın kısa çalışma ücreti ile net maaşı arasındaki fark, SGK bildirimi '0 gün' yapılarak işverence ödenebilecek. Kısa çalışma kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışmasını sürdüren çalışanlar için, asgari ücret desteği ödenmeye devam edecek."

Araç muayene işlemleri 3 ay ertelendi

"Sağlık Bakanlığı tarafından Kapıkule Gümrük Kapısına hızlı tanı testi yapan mobil laboratuvar kurulmasına ve hızlı tanı Covid-19 testi yapılmasına onay verildi. Mersin Limanı'nda ardiye ücretleri düşürüldü. Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene süreleri 3 ay ertelendi. Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 3 ay süreyle ertelendi. 11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (TIR, kamyon, kamyonet vb.) yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda (öncesinde Habur'da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak."

Kredi ödemeleri faizsiz olarak ertelendi

"Mevsimlik tarım işçilerinin tarım arazilerine ulaşım ve barınma-çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Tarım Kredi Kooperatiflerine Nisan ve Mayıs'ta ödenmesi gereken krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşık 1,9 milyar TL'lik destekleme ödemesi açıkladı. Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL'ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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