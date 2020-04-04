Korona virüse karşı gezici kütüphane oluşturuldu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye tarafından oluşturulan gezici kütüphane ile evde kalanlara kitap hizmeti veriliyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye tarafından oluşturulan gezici kütüphane ile evde kalanlara kitap hizmeti veriliyor.

Ürgüp Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastaların yanı sıra 20 yaş altında bulunan gençlere de sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından gezici kütüphane oluşturuldu. Ürgüp Belediyesi araç parkında bulunan tarihi araç gezici kütüphaneye çevrilerek evde kalan vatandaşlara kitap hizmeti veriliyor. Ürgüp Belediyesi tarafından mahalle mahale gezen gezici kütüphane de "Evde kalın, kitap okuyun. Ürgüp Belediyesi gezici kütüphane yollarda. Mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak, ev ev geziyoruz. Kitapları size getiriyoruz. Siz sağlığınız için evde kalın. Biz kitaplarınızı getiririz" anonsları yapılıyor.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, "Bundan yıllar önce Ürgüp'te eşekli kütüphane bulunuyordu. Bizde ondan esinlenerek araç parkımızda bulunan tarihi aracımızı gezici kütüphaneye çevirerek vatandaşlarımızın evlerine kitaplarını götürüyoruz" dedi.

Aktürk, "Mart ayının başından beri ülkemizde ulusal pandemi ilan edilen Kovid-19 vakaları neticesinde ülkemizde de yoğun bir çalışma var. Bu noktada da 15 Mart'tan itibaren ülkemizde de vakalar gözükmeye başladı. Bu vesileyle de ülkemizin aldığı kararlar sonrasında bizlerde ilçemizde vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı azami ölçüde yürütüyoruz. Bu sebeple onlara evlerinden çıkmamaları hususunda yoğun telkinlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız bu telkinlere çok bilinçli yaklaşıyor. Şuan hem yetişkin vatandaşlarımız hem de 20 yaş altı evlerindeler. Bizlerde yaklaşık 15 gündür sosyal medyadan bizlere ulaşan vatandaşlarımıza evde kaldıkları vakitlerde çocuklarımız derslerinden arta kalan vakitlerinde, yetişkinlerimizde boş kaldıkları vakitlerde kitap okumanın önemine değinerek evlerine kitaplarını götürüyoruz. Yaklaşık bir haftadan beri de biliyorsunuz bizim eşekli kütüphaneci rahmetli Mustafa amcamız eşeğine binerek kitaplarını sandıklara yükleyerek bundan yıllar önce okumanın azmini, okumanın ışığını köylerdeki vatandaşlarımıza bir ışık olarak yakmıştı. Bizlerde onun anısını yaşatalım, araç parkımızda ki tarihi aracı gezici kütüphaneye çevirdik. Şimdi çocuklarımız evlerinde kalmaya devam etsinler. Biz mahalle mahalle gezeceğiz. Onlara bu kitapları götüreceğiz. Yeter ki onlar hem geçmişi öğrensinler hem geleceğe ışık olsunlar. Biz yerel yöneticiler sadece görevde olduğumuz sürece imar ve çevreye bakmadığımızı ilime, ışığa da önem verdiğimiz için bu hizmeti başlattık" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA