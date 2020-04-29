Korona virüse karşı 'Gelecek Bizim' şarkısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüse karşı 'Gelecek Bizim' şarkısı

Korona virüs vakalarının inişe geçtiği bu günlerde moralimizi daha da yükseltmek ve uzmanların her fırsatta tekrarladığı "Evde kal" çağrısına dikkat çekmek amacıyla, özel bir şarkı hazırlandı.

Korona virüse karşı 'Gelecek Bizim' şarkısı
29.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:54

Korona virüs vakalarının inişe geçtiği bu günlerde moralimizi daha da yükseltmek ve uzmanların her fırsatta tekrarladığı "Evde kal" çağrısına dikkat çekmek amacıyla, özel bir şarkı hazırlandı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Müzik Danışmanı Alaskar Abbasov ve Psikoloji Bölümü mezunu Aslıhan Doğu, korona virüsü yenerek yeniden normal hayata döneceğimizi vurguladıkları, "Gelecek Bizim" adında bir şarkı yaptı.

İEÜ Müzik Danışmanı Alaskar Abbasov ve Psikoloji Bölümü mezunu Aslıhan Doğu, korona virüs salgını sürecinde "Gelecek Bizim" adında bir şarkı yaptı. Müziğini Abbasov'un hazırladığı, sözlerini ise Aslıhan Doğu'nun yazdığı şarkı, sosyal medya ve internet üzerinden yayınlanacak. İlk etapta İngilizce olarak hazırlanan şarkıda, "Çok zor olduğunu biliyorum, evde yapacak şeyler bulmanın. Eğer evde kalırsan bu günler geçecek. Her şeye rağmen güneş yüzümüze parlıyor" ifadelerine de yer verildi.

"Müziğin gücünü kullandık"

Şarkı hazırlayarak müziğin gücünü korona virüsle mücadele sürecinde de kullandıklarını belirten Abbasov, "İnsanlık, korona virüsle ilgili zorlu bir süreçten geçiyor. Sokakta gezmenin bile ne kadar değerli olduğunu anladık. Her günün ve zamanın bir anlamı olduğunun farkına vardık. Korona virüsü elbette yeneceğiz. Titizlikle yürütülen çalışmalar, iyi sonuçlar vermeye başladı. Evde kalmaya devam ettiğimiz bu süreçte, şarkı aracılığıyla insanlara moral verebileceğimizi ve gerekli tedbirleri almaları yönünde onlarda farkındalık oluşturabileceğimizi düşündük. Ben müziği hazırladım, Aslıhan Hanım da sözleri yazdı. İçimize sinen, güzel bir çalışma oldu" dedi.

"Umut vermek istedik"

İEÜ Psikoloji bölümünden geçtiğimiz yıl mezun olan, uzun süredir müzikle ilgilenen ve şarkının seslendirmesini de yapan Aslıhan Doğu ise, "Müzik ve sanat, insanlık tarihinin kadim dönemlerinden beri, duygu ve düşünceyi dışa aktarım yolu olarak kullanılmıştır. Öyle ki, bazen hissedilenler direkt olarak ifade edilemez. Hiçbir zaman umutsuzluğa ve ümitsizliğe kapılmamalıyız. İnanıyoruz ki, her kışın bir baharı, her karanlığın da bir sabahı var. Biz de müziği kullanarak insanlara umut ışığı olmak istedik. Bunu yaparken, kendimizi ve toplumu korumanın önemine de vurgu yapmaya çalıştık. Umuyoruz bu günler geçecek ve en kısa sürede mutlu olacağımız bir geleceğe kavuşacağız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Haberler
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Haberler
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor Haberler
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
Kim Jong-un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi var
Kim Jong-un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi var
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Harun Tan Aslı Enver Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mauricio Isla Lukas Podolski Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Afrin Adana Futbolcu
Şu an buradasınız: Korona virüse karşı 'Gelecek Bizim' şarkısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 10:20:50. #1.15#
title