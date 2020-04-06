Korona virüse karşı emekli maaşını kaynar suda yıkadı
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Karadeniz, Samsun

Korona virüse karşı emekli maaşını kaynar suda yıkadı

Korona virüse karşı emekli maaşını kaynar suda yıkadı Korona Virüse karşı emekli maaşını kaynatıp kuruttu Samsun Dariçaylan Köyü'nde emekli maaşını çeken vatandaş, paraları kaynar suda yıkadı, çamaşır ipine asıp kuruttu.

06.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:44

Korona virüse karşı emekli maaşını kaynar suda yıkadı

Korona Virüse karşı emekli maaşını kaynatıp kuruttu

SAMSUN - Samsun Dariçaylan Köyü'nde emekli maaşını çeken vatandaş, paraları kaynar suda yıkadı, çamaşır ipine asıp kuruttu. Korona virüse karşı Karadeniz usulü çözüm, gülümsetti.

Samsun Veziköprü İlçesi Dariçaylan köyünde yaşayan Yılmaz Kanmaz, korona virüse karşı ilginç bir önlem aldı. Emekli maaşını bankadan çeken Yılmaz Kanmaz, eve gelince oğlunu da yanına alarak paraları yıkadı. Oğlu Ercan Kanmaz ile birlikte paraları tek tek sayarak bin 500 TL'yi sobanın üzerindeki kaynar suya atan yılmaz, bir süre yıkadı. Ardından Kanmaz'ın eşi Pembe Kanmaz ve gelini Safiye Kanmaz, ıslan paraları mandalla çamaşır ipine astı. Korona virüse Karadeniz usulü çözüm bulan Kanmaz ailesi, çektikleri videoda herkese paraları yıkamalarını tavsiye etti.

Korona virüse karşı emekli maaşını kaynar suda yıkadı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüse karşı emekli maaşını kaynar suda yıkadı
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