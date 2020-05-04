Korona virüse karşı dua sesleri yükselmeye devam ediyor
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Korona virüse karşı dua sesleri yükselmeye devam ediyor

Korona virüse karşı dua sesleri yükselmeye devam ediyor
04.05.2020 22:56 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:57

Korona virüse karşı dua sesleri yükselmeye devam ediyor Korona virüs salgınının son bulması ve hastaların şifa bulması için Kırıkkale'deki tüm camilerden Ramazan ayında da dualar yükselmeye devam ediyor.

Korona virüse karşı dua sesleri yükselmeye devam ediyor

KIRIKKALE - Korona virüs salgınının son bulması ve hastaların şifa bulması için Kırıkkale'deki tüm camilerden Ramazan ayında da dualar yükselmeye devam ediyor.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüsün (Covid-19) son bulması için Kırıkkale'deki tüm camilerden dua sesleri yükseldi. Ülke genelindeki 90 bin camiden dua programı Ramazan ayında da devam etti.

Kırıkkale Nur Camii'nden edilen dua metninde, "Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım! Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Allah'ım! Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım! İlahi ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasib eyle Allah'ım! ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım!" ifadeleri yer aldı.

Korona virüse karşı dua sesleri yükselmeye devam ediyor

Kaynak: İHA

Manşet

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