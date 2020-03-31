Korona virüse karşı dezenfekte tüneli kuruldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Korona virüse karşı dezenfekte tüneli kuruldu - Haber
Bülent Öz, Çanakkale, Çan, Yerel

Korona virüse karşı dezenfekte tüneli kuruldu

Korona virüse karşı dezenfekte tüneli kuruldu Çanakkale'nin Çan ilçesinde, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe merkezine dezenfekte tüneli kuruldu.

31.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:14
Korona virüse karşı dezenfekte tüneli kuruldu

Korona virüse karşı dezenfekte tüneli kuruldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe merkezine dezenfekte tüneli kuruldu.

Çan Belediyesi tarafından üretilen ve 2 gün önce hizmete açılan dezenfekte tüneli vatandaşların takdirini kazandı. Sensörlü olan 4 metre uzunluğundaki tüneli sık sık kullanan Çanlılar, hayata geçirilen uygulama sebebiyle başta Belediye Başkanı Bülent Öz olmak üzere tüm personellere teşekkür etti.

İlçede tüm tedbirler alınıyor

Dezenfekte tünelini ziyaret eden ve bölgede incelemelerde bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, belediye olarak korona virüse karşı her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Tüm dünyada ve Türkiye'ye karşı korona virüse karşı bir mücadele sergileniyor. Aynı şekilde ilçemizde de bu virüsle ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz. Daha önce tüm kurumlarımızı, vatandaşlarımızın gittiği tüm toplu alanları ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdik. Aynı şekilde mahallelerimizde ilaçlama, yolların yıkanması, dezenfekte edilmesi çalışmalarını gerçekleştirdik. 2 gün önce de Çan Atatürk Şehir Meydanı'na dezenfekte tünelini koyduk. Kendi imalatımız. Bu uygulama sensör yöntemiyle çalışıyor. İçeri giren kişiyi algılıyor. İçerideki 4 metrelik alanda yürüdüğümüzde fıskiyeler devreye giriyor ve üzerimizdeki muhtemel virüsleri, bakterileri temizliyor" dedi.

Korona virüse karşı dezenfekte tüneli kuruldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüse karşı dezenfekte tüneli kuruldu
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haber
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haber
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil Haber
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haber
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, 'doktora ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Merve Terim'den 'Fatih Terim korona olmadı' yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Merve Terim'den "Fatih Terim korona olmadı" yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül
Magazin Cenk Tosun Guido Senia Chloe Loughnan Seren Serengil
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Futbolcu Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Korona virüse karşı dezenfekte tüneli kuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 13:54:08. #1.15#
title