Korona virüse karşı denetimler devam ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüse karşı denetimler devam ediyor - Haberler
Iğdır, Güncel

Korona virüse karşı denetimler devam ediyor

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri gıda üretim ve satışı yapan işletmelerde Korona Virüsünün yayılmasını önlemek ve işletme çalışanlarını bilinçlendirmek amaçlı denetim ve kontroller devam ediyor.

21.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:08
Korona virüse karşı denetimler devam ediyor

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri gıda üretim ve satışı yapan işletmelerde Korona Virüsünün yayılmasını önlemek ve işletme çalışanlarını bilinçlendirmek amaçlı denetim ve kontroller devam ediyor.

Denetimlerde, gıda işletmelerine Korona Virüsü ile mücadele kapsamında uyulması gereken temizlik ve hijyen kurallarının basılı olduğu broşürler dağıtılarak konunun ciddiyeti ve uyulması gereken kurallar anlatılarak, eksiklerin giderilmesi sağlandı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ailesini, çevresini, ulusunu ve vatanını seven her ferdin bu mücadeleye destek vermesi gerekmektedir. Bu beladan da kurtulmanın en temel ve şu an bilinen tek yolu hijyen, temizlik, kalabalık ortamlardan uzak durarak ve zorda kalmadıkça evden dışarı çıkmamaktır. Bu bağlamda tükettiğimiz gıdaların güvenirliliği de üretildiği ve satıldığı ortamların hijyenik olmasına bağlıdır. Bizlerde bu yönde her türlü denetim ve uyarılarımızı yasalar çerçevesinde aralıksız yapmaktayız. Vatandaşlarımızın gıda ile ilgili şikayetlerini ALO 174 hattını arayarak ihbar etmeleri gerekmektedir" denildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
'Evde kalın' çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda...
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi
Dünya Sağlık Örgütü, 'Virüs gençleri etkilemiyor' tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mehmet Ersoy Ruhsar Pekcan Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise James Bond Yılmaz Erdoğan Fahrettin Koca
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Korona virüse karşı denetimler devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 14:20:34. #1.14#
title