Korona virüse karşı camilerden tekbir ve dua sesleri yükseldi Korona virüse karşı camilerden tekbir ve dua sesleri yükseldi Kırıkkale'de yatsı ezanının ardından okunan dualar dünyayı kasıp kavuran korona virüse (Covid-19) karşı edildi.

Korona virüse karşı camilerden tekbir ve dua sesleri yükseldi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yatsı ezanının ardından okunan dualar dünyayı kasıp kavuran korona virüse (Covid-19) karşı edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla yatsı ezanından sonra korona virüs salgınına karşı tüm camilerden dualar okunup salavat ve tekbirler getirildi. Kırıkkale'deki camilerden de okunan dualar bu kez, korona virüse (Covid-19) karşı şifa bulunması için edildi. Gece-gündüz çalışan sağlık görevlileri ile tüm çalışanlara da edilen duaya vatandaşlar da katıldı. Camilerden duanın yanı sıra uyarılar da yapıldı.

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Kaynak: İHA