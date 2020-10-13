Korona virüse karşı camiler dezenfekte ediliyor

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm camiler dezenfekte edildi.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm camiler dezenfekte edildi.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kentteki 177 camii ve Kur'an kurslarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları alanlarda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için öncelikli. Şehir genelinde salgına karşı gerekli tüm önlemeleri alıyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da kişisel hijyenin önemli olduğu bu dönemde maske, mesafe ve el temizliğine dikkat etmelerini istiyoruz" ifadesi kullanıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı