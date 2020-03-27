Korona virüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı - Haber
Malatya

Korona virüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı

Korona virüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı Malatya'da korana virüs salgınından korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere ilgi gösteriyor.

27.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:21
Korona virüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı

Korona virüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı

MALATYA - Malatya'da korana virüs salgınından korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere ilgi gösteriyor.

Türkiye'de her geçen gün vaka sayısının arttığı korona virüsten korunmak için kişisel hijyene dikkat eden vatandaşlar, bir yandan da bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor. Malatya'da bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışan vatandaşlar, aktarlarda satılan bitkisel ürünlere ilgi göstermeye başladı. Özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal, karanfil, tarçın, kekik, lavanta ve çay ağacı gibi türlü bitkisel ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar sayesinde aktarlarda satışlar arttı.

"Bitkisel ürünler vücudumuzun bağışıklığını kuvvetlendiriyor"

Malatya'da baharat ve bitkisel ürün satan esnaf Mesut Adanur, korona virüs salgınından sonra bitkisel ürünlere ilginin arttığını belirterek, "Dünyayı saran bir korona virüs tehlikesi devam ediyor. Bundan korumamız gerekiyor. Bizim sektörde, hastalıklara ve mikrop ve virüslere önlem alınacak önemli şeyler var. Bir defa bağışlık sistemimiz kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Tüm uzmanların söylediği bu aslında. Vücudumuzun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gerekiyor. Bitkisel ve doğal ürünler korana virüsüne karşı daha koruyucu olacaktır. Belli başlı şeylerimiz vatandaşlarımıza tavsiye ettiğimiz, propolis dediğimiz bitkisel ürünleri öneriyoruz. Bunları da arılar üretiyor. İşçi arıların ürettikleri propolisler enfeksiyona karşı çok iyidir" ifadelerini kullandı.

Adanur, bitkisel ürünlerin fiyatları konusunda bilgi aktarıp, "Fiyatlar uygun. Vatandaşlarımızın bütçesine göredir. Kuş burnu ürünümüzün kilosu 15 TL, Keçi Boynuzu kilosu 15 TL, Ihlamurun kilosu 150 TL. Ama mesela Ihlamur'dan yüz gram almanız yeterli olacaktır. O zaman da 15 TL oluyor. Saf suyundan çözelti propolis var kilosu 50 TL. Vatandaşlara önerim. Bitkisel ürünleri kullanmalarıdır. Vücudun bağışık sistemini güçlendiriyor. Daha dirençli oluyorsunuz. Virüslere karşı önleminizi alıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Korona virüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haber
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu Haber
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haber
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Türkiye'de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi Haber
Türkiye'de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı Haber
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haber
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek
Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım
Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı
Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans...
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Oyuncu Mark Blum, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Oyuncu Mark Blum, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok
Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Kadir Aydar Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Funda Arar Ebru Polat Demet Akalın Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Lionel Messi Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Polis Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Korona virüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 18:00:19. #1.15#
title