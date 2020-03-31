Korona virüse karşı banklar söküldü
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Iğdır, Yerel

Korona virüse karşı banklar söküldü

Korona virüse karşı banklar söküldü Iğdır'da vatandaşların korona virüs tedbirlerini dikkate almayarak, sokak ve meydanlarda bulunan banklarda vakit geçirdiğini fark eden ekipler, çareyi bankları sökmekte buldu.

31.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:07
Korona virüse karşı banklar söküldü

Korona virüse karşı banklar söküldü

IĞDIR - Iğdır'da vatandaşların korona virüs tedbirlerini dikkate almayarak, sokak ve meydanlarda bulunan banklarda vakit geçirdiğini fark eden ekipler, çareyi bankları sökmekte buldu.

Kentte korona virüse ilişkin yapılan uyarıları dikkate almayan ve banklarda toplu oturan bazı vatandaşları gören belediye ekipleri çareyi bankları sökmekte buldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında halkın sağlığı açısından vatandaşların toplu halde bir arada durmasını engellemek amacıyla oturma banklarının geçici olarak söküldüğü belirtildi. Belediyenin anons sistemi ve Camilerde sürekli anons yapılarak, korona virüs salgınına karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Vatandaşlar tarafından koruma amaçlı kullanılan ve kullanıldıktan sonra sokağa atılan eldivenler ise gözden kaçmadı.

Korona virüse karşı banklar söküldü

Kaynak: İHA

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Korona virüse karşı banklar söküldü
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