Korona virüse karşı 'ballı' önlem
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Korona virüse karşı 'ballı' önlem

Korona virüse karşı 'ballı' önlem
08.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:47

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi sağlık açısından oldukça yararlı olan 'gerçek bal' satışları arttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi sağlık açısından oldukça yararlı olan 'gerçek bal' satışları arttı. Artan talep ve sahte balların piyasadan kaldırılması, gerçek balın hak ettiği değerde satılmasını sağlayacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı insanlar doğal beslenmeye özen gösterirken, gerçek ballara olan talep de arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir süre önce, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilerek, sahte bal, sahte pekmez ve sahte peynir üretimini resmen yasaklanmıştı. İçerilerinde aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretiminin yasaklanması arı yetiştiricilerini mutlu ederken, gerçek bala olan talebi ve güveni de arttırdı.

Dünya bal üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan Türkiye'de yıllık üretilen yaklaşık 110 bin ton civarında gerçek balın, büyük çoğunluğunu Ordulu arıcılar üstleniyor. Yaklaşık 550 bin kovan varlığı ve yıllık yaklaşık 15 bin ton bal üretiminin gerçekleştiği Ordu'da üretilen katkısız balların bundan sonraki süreçte hak ettiği yeri bulacağı belirtiliyor.

"Bağışıklığı güçlendiriyor, talepler arttı"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, korona virüse karşı insanların bal tüketimini arttırdığını ve gerçek bala olan ilginin bir hayli fazla olduğunu ifade ederek, "Arıcılarımız artık yaylara çıkıyor. İnşallah arıcılarımız açısından bol ve bereketli bir sezon olur. Bundan sonraki süreçte de fiyatlar istediğimiz şekilde giderse daha iyi olacağına inanıyoruz. Korona virüsten dolayı bal ve arı ürünlerine talepler arttı. Arı ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücut hücrelerini yeniliyor. Arı ürünlerinin tamamı aslında çok faydalı ama bal haricindeki ürünlere de yeni yeni yöneliyoruz. İnsanlar da artık bazı şeylerin farkına varmaya başladılar. Şu ana kadar gidişat iyi bal satışları da arttı. İnşallah sezon sonunda istediğimiz fiyatlara ulaşırız diye düşünüyorum. Virüs nedeniyle arı ürünlerine olan talep de bizim elimizi güçlendirdi" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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