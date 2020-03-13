Korona virüse karşı araç temizliğinin önemi
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Korona virüse karşı araç temizliğinin önemi

Korana virüsün Türkiye'ye de sıçramasıyla birlikte üst düzey önlemeler alınmaya başlandı.

13.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:46
Korona virüse karşı araç temizliğinin önemi

Korana virüsün Türkiye'ye de sıçramasıyla birlikte üst düzey önlemeler alınmaya başlandı. Kişisel eşyaların dezenfekte edilmesinin yanı sıra otomobillerin ve toplu taşıma araçlarının da dezenfekte edilmesi gerektiğine dikkat çeken TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mumcu, sıradan otomobiller de bile milyarlarca bakteri bulunduğunu söyleyerek, araçlara mutlaka antibakteriyel iç temizlik yaptırılması konusunda uyarılarda bulundu.


Tüm dünyayı sarsan korona virüs ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bakteriler ve virüslerin yayılması için en elverişli ortamı ise toplu taşıma araçları ve otomobiller sağlıyor. Uzmanlar belediyelerin toplu taşımalar için yaptıkları dezenfekte çalışmalarının ticari taksiler, okul ve personel servisleri ile özel otomobiller için de şart olduğunu vurguluyor. Dünyada hızla yayılan virüsüne karşı araçlarda hijyen bakımından alınması gereken önlemlere değinen TOBFED Genel Başkan Yardımcısı ve Carwax Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mumcu, "Ellerimizi dezenfekte etmemiz ve maske takmamız çok önemli ancak aracımızın içini dezenfekte etmiyorsak elleri dezenfekte etmenin hiçbir anlamı kalmıyor. Araçların tavanı, tabanı ve havası mutlaka dezenfekte edilmeli" dedi.


Araçlar 15 günde bir dezenfekte edilmeli


Araç içi antibakteriyel temizliğin nasıl yapılması gerektiğini anlatan Mustafa Mumcu, "Araç içerisinde insanlar uzun zaman geçiriyor. Bu ortam sürekli el temasının yapıldığı ve havasının solunduğu bir ortam. Bu nedenle vatandaşların güvenliği göz önüne alınarak araçlara dezenfekte ve ozonlama işlemlerinin mutlaka yapılması gerekiyor. Araç içerisinde elle temas edilen tüm yüzeylerde hijyenin sağlanması şart. Korona virüsüyle birlikle biz de sektörde çok ciddi önlemler almaya başladık. Bu hassasiyeti tüm otomobil sürücülerine de hissettirmek istiyoruz. İçeriğinde su, oksijen ve kolloidal gümüş olan bileşeni araç içerisine püskürterek dezenfekte işlemini yapıyoruz. Uygulanan bu işlem 1,5-2 saat sürüyor ve virüslere karşı araç içerisinde bir koruma kalkanı oluşturuyor. Bu dezenfekte işlemini her 15 günde bir tekrarlamak gerekiyor" dedi.


"Araçlar yüzde 99.99 virüs ve mantarlardan arınıyor"


Araç içi dezenfekte işlemi yapılırken kullanılacak ürünlere çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Mumcu, "Kullandığımız ürünün içeriğinde su, oksijen ve kolloidal gümüş var. Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu ruhsatta da bu 3 içerik açıkça yazmaktadır. Solumaya uygun bir içeriktir. Araçlarımızda kullandığımız bu dezenfektanın içerisine ağır metal yoktur. Aracı aşındırıcı ve zehirleyici etkileri yoktur. Kalıntı bırakmaz. Uygulamadan sonra 15 dakika içerisinde aracın içerisini yüzde 99.99 bakteri, virüs ve mantarlardan arındırır. Aracı tamamen dezenfekte ederken hiçbir zarar da vermez. Nitekim aracını dezenfekte ettirmek isteyen vatandaşlar gittikleri firmalara kullandıkları ürünlerin ruhsatını sorsun. Çünkü bu işlemini maalesef alkolle yapanlar da var. Merdiven altı üretilen alkoller piyasaya da sürüldü ve bazıları insan cildine temas ettiğinde ciddi zarlar verebiliyor hatta körlüğe bile neden olabiliyor. Bu nedenle ruhsatı olmayan hiçbir ürüne itibar etmesinler" tavsiyesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Manşet

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