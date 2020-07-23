Korona virüse kafa tuttu, milyonluk yatırım yapmaya devam etti Diyarbakır'da yeni tatlarla adından söz ettiren Hacıbaba Pastaneleri, korona virüs salgınına rağmen milyonluk yatırımlara devam ederek yeni şube açıp istihdam oluşturmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da yeni tatlarla adından söz ettiren Hacıbaba Pastaneleri, korona virüs salgınına rağmen milyonluk yatırımlara devam ederek yeni şube açıp istihdam oluşturmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da 30 yıla aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri milyonluk yatırım yaparak yeni şubelerini açmaya devam ediyor. Bin istihdam hedefiyle korona virüse rağmen yatırımlarına devam eden Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Bağlar ilçesinde açtığı yeni şubelerle 2 milyon 500 bin yatırım yaparak 35 kişiye daha istihdam sağladı.

Yüzlerce tatlı çeşidiyle Diyarbakırlıların damak tadına hitap etmeye devam eden Hacıbaba Pastaneleri Türkiye'ye yayılarak Türk markası olma hedefine adım adım ilerliyor. Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın katılımıyla dualar eşliğinde yeni şubeyi açan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, işletmelerinde aile ortamı oluşturduklarını ve müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti. Otizmli çocuklar için de milyonluk yatırım yaparak bağışlayacakları müjdesini veren Elaldı, "12. şubemizi açtık, 2 gün sonrada 13. şubemizi açacağız. Bunu kalitemize ve halkımızın bize olan inancına borçluyuz. Ürünlerimizi çok pahalı satmamıza gerek yok, fiyatında satıyoruz. 2 şubemizde 35 kişiye daha istihdam sağlanacak. Hacıbaba artık Türkiye markası, bölgelere yayılıyoruz. Şuan İstanbul bölgesindeyiz, Trakya ve Ege bölgelerimize de girerek yavaş yavaş Türkiye'nin her yerine gireceğiz. Hacıbaba Pastanelerine gelen bir insan bölgenin en değişik çeşitlerine ulaşabilecek. 2 şubemize 2 milyon 500 bin civarında yatırım oldu. Yatırım yaptık oturalım demeyeceğiz, biz Türkiye'ye ve insanlığa yatırım yapacağız. Yatırımlarımız tatlı üzerinde olacak, fakat eğitim amaçlı da hayır işlerimiz var. Bizim idare binamızda personellerimiz işe başlamadan önce 10 günlük eğitimi almadan iş başı yapmıyor. Biz bugün müşteri alıp yesin gitsin demiyoruz, aile ortamı oluşturup ailesiyle rahat ve huzurlu bir şekilde ortamda hizmetlerini görüp gidiyorlar. Otizm kliniği açacağız, önümüzdeki ay açılışımız olacak. Orada da milyonluk yatırım yaptık. Onu da özel insanlara bağış yapacağız. Özel çocukların durumu olmayanlar için katkı sağlayacağız. İnşallah daha güzellerini de yapmaya çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından şubenin açılışı dualar eşliğinde gerçekleşti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA