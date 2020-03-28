Korona virüse iyi geldiği iddiaları 'Sumak' talebini artırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüse iyi geldiği iddiaları 'Sumak' talebini artırdı - Haber
Van

Korona virüse iyi geldiği iddiaları 'Sumak' talebini artırdı

Korona virüse iyi geldiği iddiaları 'Sumak' talebini artırdı Daha önce gramla alınan sumak, şimdi kilo kilo alınıyor Üst solunum yolu hastalıklarına iyi geldiğiyle bilinen ve ekşi tadıyla pek çok yemek içerisinde kullanılan sumak, son günlerde korona virüs semptomlarına karşı faydalı...

28.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:33
Korona virüse iyi geldiği iddiaları 'Sumak' talebini artırdı

Korona virüse iyi geldiği iddiaları 'Sumak' talebini artırdı

Daha önce gramla alınan sumak, şimdi kilo kilo alınıyor

VAN - Üst solunum yolu hastalıklarına iyi geldiğiyle bilinen ve ekşi tadıyla pek çok yemek içerisinde kullanılan sumak, son günlerde korona virüs semptomlarına karşı faydalı olduğu iddiaları nedeniyle yoğun talep görüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı sumağın iyi geldiğine dair sosyal medya hesaplarından paylaşımların yapılması üzerine vatandaşlar baharatçıların yolunu tuttu. Korona virüsüne ve bağışıklık sistemine iyi geldiği öne sürülen sumak, satıcılarının yüzünü güldürdü. Van'da talep patlaması yaşayan sumak, stoklarda tükenince baharatçılar ise tedarikçilerine koştu. Kentte daha önceden nadir satılan ve gram işi talep edilen sumak, şimdilerde 2'şer, 3'er kilogram olarak talep ediliyor. Piyasada tükenmek üzere olan sumağın öğütülmüşü 25 lira, öğütülmemiş hali ise 30 liraya satışa sunuluyor.

"Sumağa talep aşırı derece arttı"

İHA muhabirine konuşan Ebubekir Kaya, korona virüsünden dolayı sumağa olan talebin aşırı derecede arttığını belirtti. Sumağın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileriyle bilindiğini ifade eden Kaya, "Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici bitkiler talep ediliyor. Süreçte zerdeçal, zencefil, propolis, keçiboynuzu özü ve bitkisel çaylar talep ediliyordu. Ancak son birkaç gündür internetten yayılan bir videodan dolayı sumağa talep aşırı derece arttı. Tabi sumağın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Biz bunu daha önceden de biliyorduk. Ancak yayınlanan bir videoyla bu tam fenomen olmaya başladı. Daha önce sumağı ağız yaraları, mide rahatsızlığı için tavsiye ediyorduk. Yalnız bu süreçte biz daha çok diğer bitkileri tavsiye ediyoruz" dedi.

"100 gram alanlar, şimdi 2-3 kilogram alıyor"

Kent genelinde baharatçıların sumak fiyatında değişikliğe gitmediğini dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki sumak rekoltesi belli bir düzeydedir. Üretici de ona göre üretiyor. Aşırı talep olunca daha önce 100 gram alanlar, şimdi 2-3 kilogram alıyor. Bu yüzden ülkedeki sumak stoku da bitmeye başlıyor. Bu durumda elinde sumak olan fırsatçılar da var. Bu fırsatçılar sumağın fiyatını 2-3 kat artırmaya başladı. Ancak biz daha önceki fiyata satıyoruz. Bizim de sumak için bir tedbirimiz yoktu. Talep artınca tedarikçilerimizi arayarak sumak talep ettik."

Öte yandan anti mikrobiyal özelliğiyle bakterilere karşı vücudun mücadele etmesine yardımcı olmasıyla bilinen sumak; ateş düşürücü özelliği, bronşite karşı da iyi geldiği ve solunum sistemini rahatlatma gibi faydalarının olduğu belirtiliyor.

Korona virüse iyi geldiği iddiaları 'Sumak' talebini artırdı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüse iyi geldiği iddiaları 'Sumak' talebini artırdı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haber
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Haber
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haber
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum Haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
CZN Burak'tan büyük başarı! Instagram'ın paylaştığı ilk Türk oldu Haber
CZN Burak'tan büyük başarı! Instagram'ın paylaştığı ilk Türk oldu
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haber
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan
Magazin Hadise Ezgi Mola Seda Sayan Dilek Yaman
Spor Basketbolcu Yılmaz Vural Nihat Özdemir Hidayet Türkoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Rize İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Korona virüse iyi geldiği iddiaları 'Sumak' talebini artırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 15:20:28. #1.15#
title