Korona virüse dikkat çekmek için yaptıkları kardan adama maske taktılar - Haberler
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Korona virüse dikkat çekmek için yaptıkları kardan adama maske taktılar

Korona virüse dikkat çekmek için yaptıkları kardan adama maske taktılar

Türkiye'de Omicron varyantının görülmesinin ardından yükselişe geçen günlük Covid-19 vakaları ile testlerin pozitiflik oranı her geçen gün artarken iki minik yürek korona virüse dikkat çekmek için yaptıkları kardan adama maske taktılar.

Türkiye'de Omicron varyantının görülmesinin ardından yükselişe geçen günlük Covid-19 vakaları ile testlerin pozitiflik oranı her geçen gün artarken iki minik yürek korona virüse dikkat çekmek için yaptıkları kardan adama maske taktılar.

Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından Olur Ormanağzı köyüne giden Nazlı ve Ahsen Kurt kardeşler babalarına yaptırdıkları kardan adamın yüzüne maske takarak maskenin önemine dikkat çektiler. Sınıf öğretmeni Ömer Kurt, "Kızlarım benden kardan adam yapmamı istediler bende onlar mutlu olsun diye bir kardan adam yaptım. Onlarda kardan adama hastalık bulaşmasın diye maske taktırdılar. Güzel bir gün geçirdik hem çocuklarım mutlu oldular. Kardan adamı görenler gülümseyerek maskelerini taktılar" dedi. - ERZURUM

Korona virüse dikkat çekmek için yaptıkları kardan adama maske taktılar

Korona virüse dikkat çekmek için yaptıkları kardan adama maske taktılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Koronavirüs, Omicron, Türkiye, Yerel, Haber

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