Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankenlere maske taktı
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Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankenlere maske taktı

30.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:19

- Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankenlere maske taktı Mardin'de hizmet veren Tansaş Giyim Mağazaları, korona virüse dikkat çekmek için cansız mankenlere maske takıp, maskesiz gezen vatandaşlara maske dağıttı.

- Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankenlere maske taktı

MARDİN - Mardin'de hizmet veren Tansaş Giyim Mağazaları, korona virüse dikkat çekmek için cansız mankenlere maske takıp, maskesiz gezen vatandaşlara maske dağıttı. Mağaza yönetimi, cansız mankenlerin üzerine de maske takmayı özendirici yazılar astı.

Mardin'in Artuklu ilçesindeki Tansaş Giyim Mağazaları, Türkiye genelinde vakaların artışıyla birlikte farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı. Mağaza yetkilileri, iş yerlerinde bulunan cansız mankenlere maske takıp, yoldan geçen maskesiz vatandaşlara da maske dağıttı. Tansaş Giyim Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kavan, çarşı esnafı olarak maskesiz gezenlere şahit olduklarını ve maske takmayı aşılamak için mankenlere maske takıp, vatandaşlara da maske dağıttıklarını söyledi. Kavan, "Yönetim kurulu olarak biz karar aldık. Çarşıda maskesiz dolaşan vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Buradaki amacımız kötü günlerin bitmesi, daha sağlıklı güzel günlerin gelmesidir. Farkındalık oluşturmak için cansız mankenlere de maske taktık" dedi.

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Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankenlere maske taktı
Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankenlere maske taktı
Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankenlere maske taktı
Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankenlere maske taktı
Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankenlere maske taktı
Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankenlere maske taktı
Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankenlere maske taktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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