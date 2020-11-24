Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankene maske taktı
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Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankene maske taktı

24.11.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:26
Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankene maske taktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan bir kişi, korona virüse dikkat çekmek amacıyla evinin bahçesinde bulunan cansız mankene maske taktı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan bir kişi, korona virüse dikkat çekmek amacıyla evinin bahçesinde bulunan cansız mankene maske taktı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Nebi Kuyumcu isimli vatandaş, son dönemlerde artan korona virüs vakalarına dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Vatandaşların dikkatini korona virüse çekmek isteyen Kuyumcu, evinin bahçesine bıraktığı cansız mankene maske taktı. Kuyumcu, "Korona virüse karşı bazı insanlarımız tedbirsiz, duyarsız davranıyor ve sokakta maskesiz geziyorlar. Ben de bu soruna dikkat çekmek için cansız mankene maske taktım. İnsanlarımız bunu görür ve inşallah daha dikkatli ve tedbirli olurlar" dedi.

(İHA)

Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankene maske taktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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