Korona virüse aldırmadan evde doğum günü partisi yapan 12 kişiye 37 bin 800 TL ceza Maltepe'de korona virüse aldırmadan günlük kiralık evde doğum günü partisi düzenleyen 12 kişiye toplamda 37 bin 800 TL para cezası kesildi.

Maltepe'de korona virüse aldırmadan günlük kiralık evde doğum günü partisi düzenleyen 12 kişiye toplamda 37 bin 800 TL para cezası kesildi. Günlük kiralanan ev, ruhsatsız olması nedeniyle mühürlendi.

Altıntepe Mahallesi'nde 18 Haziran tarihinde saat 23.40 sıralarında bir evin izinsiz olarak günü birlik kiraya verildiği ve evde çok sayıda kişinin parti yaptığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Adrese giden polis ekiplerinin kapıyı çalmasıyla birlikte kapıyı açan Yasemin Ceren K. isimli şahıs, evi bir günlüğüne 450 TL karşılığında Doğaç T. isimli kişiden kiraladığını ve evde arkadaşlarıyla doğum günü partisi yaptıklarını belirtti. Evde oldukları görülen Yasemin Ceren K., Onur K., Seren Y., Didem S., Demet B., Ozan T., Arife G., Metehan A., Celal S., Ahmet İlter A., Sena İrem A., İlkay Erdem Ö. isimli 12 kişinin aynı anda aynı ortamda maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaksızın parti yaptıkları tespit edildi.

1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca evdeki kişilere 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplamda 37 bin 800 TL para cezası uygulandı. Ayrıca günü birlik kiraya verilen evin ruhsatının olmadığı anlaşılması üzerine gerekli tutanaklar tutularak ev mühürlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA