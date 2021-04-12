Korona virüse aldırış etmeden horon teptiler

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Korona virüse aldırış etmeden horon teptiler Sosyal mesafe ve maske kuralarını hiçe sayan grup, korona virüse aldırış etmeden halay çekti Gelin ve damadın da yer aldığı grubun vurdumduymazlığı bu kadarına da pes artık dedirtti İstanbul'un Sultangazi ilçesinde korona virüse aldırış etmeden maske...

Korona virüse aldırış etmeden horon teptiler

Sosyal mesafe ve maske kuralarını hiçe sayan grup, korona virüse aldırış etmeden halay çekti

Gelin ve damadın da yer aldığı grubun vurdumduymazlığı bu kadarına da pes artık dedirtti

İSTANBUL - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde korona virüse aldırış etmeden maske ve mesafe kurallarını hiçe sayan bir grup, dakikalarca halay çekti. Gelin ve damadın da yer aldığı grubun korona virüse rağmen halay çekmesi kameralara böyle yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir grup, sokağın giriş ve çıkışını araçlarla kapattıktan sonra halaya durdu. Bir düğün töreni öncesi gerçekleşen eğlencede korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayan grupta gelin ve damatla birlikte dakikalarca halay çekenler, bu kadarına da pes artık dedirtti. Uyarıları dikkate almayan grubun korona virüsle halaya durması cep telefonu kameralarına da böyle yansıdı. Bu görüntüler izleyenler tarafından tepki çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK