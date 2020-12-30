- Korona virüs Zivzik narına talebi artırdı
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- Korona virüs Zivzik narına talebi artırdı

30.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:24

- Korona virüs Zivzik narına talebi artırdı Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçesinin bazı köylerinde yetiştirilen, sulu ve iri taneli olan Zivzik narına korona virüs sürecinde talep patlaması yaşandı.

- Korona virüs Zivzik narına talebi artırdı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçesinin bazı köylerinde yetiştirilen, sulu ve iri taneli olan Zivzik narına korona virüs sürecinde talep patlaması yaşandı.

Zivzik narının korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği iç piyasada olduğu gibi dış piyasada da talebin yoğun olması üreticilerin, fiyatının uygun olması ise tüketicilerin yüzünü güldürdü. Her yıl kış aylarında kasalar halinde bahçelerden toplanan Zivzik narının hem iç piyasada hem de dış piyasada rağbet gördüğünü belirten Siirt yaş sebze meyve halinde nar komisyonculuğu yapan Bedri Şanlı, korona virüse karşı vatandaşların Zivzik narına yoğun talep gösterdiğini söyledi. İnce kabuğu ve aromalı tadı nedeni ile vatandaşların Zivzik narına rağbet gösterdiğini dile getiren Şanlı, "15 senedir nar işiyle uğraşıyorum. 15 seneden beri satamadığımız narı bu sene daha fazla tükettik pandemiden dolayı. Bu narın faydaları çoktur. Korona virüse ve bütün dertlere devadır. Kilosu geçen seneye göre yüzde 50 zamlandı. Narı bu sene 5 ile 6 liradan satıyoruz. Nara göre fiyatı değişiyor. Bu narın faydaları çoktur. Herkese tavsiye ediyoruz. Biz bu narları Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Batman, Şırnak vatandaşlarımız istediği zaman yer yere gönderebiliriz" dedi.

- Korona virüs Zivzik narına talebi artırdı
- Korona virüs Zivzik narına talebi artırdı
- Korona virüs Zivzik narına talebi artırdı
- Korona virüs Zivzik narına talebi artırdı
- Korona virüs Zivzik narına talebi artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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