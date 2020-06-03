Korona virüs yüzünden geciken kanser tedavileri 5-10 bin ölüme sebep olabilir
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Korona virüs yüzünden geciken kanser tedavileri 5-10 bin ölüme sebep olabilir

Fransa'da kanserle mücadele merkezleri yönetimi Unicancer Başkanı Jean-Yves Blay, Covid-19 sebebiyle geciken kanser teşhis ve tedavilerinin 5 bin ile 10 bin hastanın ölümüne sebep olabileceğini söyledi.

Korona virüs yüzünden geciken kanser tedavileri 5-10 bin ölüme sebep olabilir
03.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:45

Fransa'da kanserle mücadele merkezleri yönetimi Unicancer Başkanı Jean-Yves Blay, Covid-19 sebebiyle geciken kanser teşhis ve tedavilerinin 5 bin ile 10 bin hastanın ölümüne sebep olabileceğini söyledi.

Korona virüs salgınında 28 binden fazla kişinin öldüğü Fransa'da kanserle mücadele merkezleri yönetimi Unicancer Başkanı Jean-Yves Blay dolaylı olarak ölen sayısının çok daha fazla olabileceğini açıkladı. Virüs nedeniyle direkt ölenlerin yanı sıra teşhis ve tedavisi geciken 5 ile 10 bin arası kanser hastasının da bu gecikme sonucu hayatını kaybedebileceğini ifade eden Blay, salgın sürecinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle teşhis merkezlerine gitme oranının yüzde 20 ile 50 arası azaldığını da sözlerine ekledi.

Sokağa çıkma yasağı sonrası teşhis için gelen hastalarının tümörlerinin normale göre daha büyük olduğunu dile getiren Blay, Covid-19 sürecinden insanların kontrole gelmemeyi tercih ettiğini söyleyerek vatandaşları bir an önce teşhis için hastanelere gitmeye çağırdı.

Kanser ölümlerinin sayısında yoğun bir yükseliş beklediklerini ve ölüm sayısını 5 ile 10 bin arası tahmin ettiklerini ifade eden Blay, bu sayısının aslında "iyimser" bir tahmin olduğunu ve İngiltere'de doktorların 40 bin kanserli hasta ölümü beklediklerinin altını çizdi. - PARİS

Kaynak: İHA

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