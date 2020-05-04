Korona virüs yüzünden binlerce hayvan sahipsiz kaldı
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Korona virüs yüzünden binlerce hayvan sahipsiz kaldı

Korona virüs yüzünden binlerce hayvan sahipsiz kaldı
04.05.2020 21:03 | Son Güncelleme: 04.05.2020 21:05

Korona virüs yüzünden binlerce hayvan sahipsiz kaldı Korona günlerinde ve okulların tatil olması sebebiyle binlerce hayvan pet shoplardan satın alındı, barınaklarda ve sokaklarda binlerce köpek sahipsiz kaldı Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Üyesi Filiz Ayhan: -"Sokağa terk edilen bir hayvan...

Korona virüs yüzünden binlerce hayvan sahipsiz kaldı

Korona günlerinde ve okulların tatil olması sebebiyle binlerce hayvan pet shoplardan satın alındı, barınaklarda ve sokaklarda binlerce köpek sahipsiz kaldı

Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Üyesi Filiz Ayhan:

-"Sokağa terk edilen bir hayvan 10 yılda 76 bin sahipsiz hayvana dönüşüyor"

BURSA - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sokak hayvanlarını sahipsiz bıraktı. Korona süresince karantina altında kalan vatandaşlar hoş vakit geçirmek için parayla hayvanları satın alınca barınaklarda ve sokaklarda binlerce köpek sahipsiz kaldı. Uzmanlar, sokağa terk edilen bir hayvanın 10 yılda 76 bin sahipsiz hayvana dönüştüğüne dikkat çekiyor.

Tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan korona virüs sokaktaki ve barınaktaki hayvanları da vurdu. Birçok vatandaşın karantina döneminde evde hoş vakit geçirmek için ve okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklarının hoşuna gideceği hayvanları satın alıp hediye etmesi sebebiyle barınak ve sokaktaki binlerce hayvan sahipsiz kaldı.

Türkiye Hayvanları Koruma Derneği ve Patisev Derneği üyesi olan Filiz Ayhan, hayvanların parayla satın alınıp sonra sokaklara bırakılması sonucu binlerce hayvanın sahipsiz kaldığını belirtirken, sokağa terk edilen bir hayvanın çiftleşmesi sonucu 10 yılda 76 bin sahipsiz hayvana dönüştüğünü dile getirdi.

Ayhan,"Ben köpeklerin ve hayvanların satın alınması karşıyım. Yurt dışında bile barınaklar boşaldı. Herkes korona dolayısıyla köpek ve kedi sahiplenmeye başladı. O kadar çok cins köpek ve kedi var ki barınaklarda fakat ülkemizde korona virüs tedbirleri kapsamında ve sosyal mesafe gereği barınaklarda şu anda teslim yapılmıyor. Bu yüzden bizim bahçelerimiz var, sahiplendirme yapıyoruz. İki bine yakın köpek bakıyoruz. Bunlar sahiplenilirse çok iyi olur. Şu anda petshoplara akın edildi ama, korona virüsü bittikten sonra o canlar ne olacak? Şu anda insanların çocukları da evde onlara oyuncak olarak da hayvan alıyorlar açıkçası. Okullar açılınca o canlar gene sokaklarda bize gelecek. Biz satın alınmasına karşıyız. Bizlere ulaşsınlar, dernek olarak sahiplendirme yapabiliriz. Biz bunu istiyoruz, satın almaya gerek yok. Hayvanlarla yaşamak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Fakat bu geçici süre, bunu unutmamak lazım. Zaten biz canlarımızı kısırlaştırıp, aşılarını yapıp o şekilde veriyoruz" dedi.

Sokağa bırakılan bir hayvanın çiftleştiğinde 10 yılda 76 bin sahipsiz hayvana dönüştüğünü belirten Ayhan, " Hamile ve cins olarak aldığımız köpekler var. Bunlar hep sokakta. Bunlar bizim için sorun. Bir tane köpek altı adet köpek olarak bize gelmiş oluyor. Barındırıyoruz, besliyoruz çok güzel canlarımız var isteyene sahiplendiriyoruz" dedi.

Korona virüs yüzünden binlerce hayvan sahipsiz kaldı

Kaynak: İHA

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