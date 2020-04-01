Korona virüs yardımında sosyal mesafe uyarısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüs yardımında sosyal mesafe uyarısı - Haber
Polis, Adana, PTT

Korona virüs yardımında sosyal mesafe uyarısı

Korona virüs yardımında sosyal mesafe uyarısı Yeni tip korona virüs nedeniyle ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin aileye bin liralık yardım ödemeleri başladı Kuyrukta bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için megafonla uyarıda bulunan polis, tekerlekli sandalyeli vatandaşlara da...

01.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:50
Korona virüs yardımında sosyal mesafe uyarısı

Korona virüs yardımında sosyal mesafe uyarısı

Yeni tip korona virüs nedeniyle ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin aileye bin liralık yardım ödemeleri başladı

Kuyrukta bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için megafonla uyarıda bulunan polis, tekerlekli sandalyeli vatandaşlara da yardımcı oldu

ADANA - Devlet tarafından yeni tip korona virüs nedeniyle ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin aileye bin liralık yardım paralarının ödenmesine başlandı. Yardım paralarını almak için PTT önündeki kuyrukta bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için megafonla uyarıda bulunan polis, tekerlekli sandalyeli vatandaşlara da yardımcı oldu

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ve vaka sayılarının artmasının ardından muhtaç 2 milyon 111 bin vatandaşa bin lira para yardımı yapılacağı duyuruldu. Bu yardımların dağıtılmasına PTT bank şubelerinde bugün başlandı. Adana'da bin lira yardımı almak isteyen vatandaşlar PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis vatandaş yoğunluğu olacağından önceden önlemini alıp PTT önünde güvenlik şeridi çekti. Vatandaş yoğunlunun artması üzerine de virüs nedeniyle bir metrelik sosyal mesafenin korunması için sık sık megafonla anons etti. Polis anonsla yetinmeyerek vatandaşların yanına gelip tek tek sosyal mesafe uyarısı da yapıldı. Polislerin maskeli olması dikkat çekerken yardıma gelen bazı vatandaşların da maskeli olduğu görüldü.

Polis tekerlekli sandalye ile yardım almaya gelen vatandaşları da PTT şubesine alıp tekrar dışarı çıkartarak yardımcı oldu.

Vatandaşlar devletin kendilerine yardım etmesinin sevindirici olduğunu söyledi. PTT şubesi camına kimin ne zaman yardım alacağı da yazılarak daha fazla kalabalık olmasının önüne geçildi. Bazı kadınların yardımı almaya çocuklarıyla geldikleri görüldü.

Korona virüs yardımında sosyal mesafe uyarısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüs yardımında sosyal mesafe uyarısı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haber
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare! Haber
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare!
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı Haber
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haber
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı Haber
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi
Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım
Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma...
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkınca tahliye edildi
HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkınca tahliye edildi
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Dilan Çıtak Serdar Ortaç Fahriye Evcen Levent Dörter
Spor Falcao Basketbolcu Sergen Yalçın Radamel Falcao Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Polis Türk Lirası Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Korona virüs yardımında sosyal mesafe uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 14:46:13. #1.14#
title