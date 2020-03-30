Korona virüs yapay zekayla tespit edilecek
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Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Gaziantep, Sağlık

Korona virüs yapay zekayla tespit edilecek

Korona virüs yapay zekayla tespit edilecek Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan korona virüsün daha hızlı tespit edilebilmesi için 'Yapay Zeka ile Radyoloji Görüntüleme' sistemi geliştirdi.

30.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:54
Korona virüs yapay zekayla tespit edilecek

Korona virüs yapay zekayla tespit edilecek

GAZİANTEP - Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan korona virüsün daha hızlı tespit edilebilmesi için 'Yapay Zeka ile Radyoloji Görüntüleme' sistemi geliştirdi.

MHP Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, çok kısa süre içerisinde korona virüsün tespit edilebilmesini sağlayacak bir program geliştirdi. 'Yapay Zeka ile Radyoloji Görüntüleme' sistemiyle tomografisi çekilen hastanın laboratuvara gerek duymadan korona virüs olup olmadığı anlaşılacak. Taşdoğan geliştirdiği sistemi İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı ile paylaştı.

Programı bilgisayar üzerinden anlatan Taşdoğan, sistem sayesinde 1 saniye içerisinde hastanın korona virüslü olup olmadığının anlaşılacağını belirterek, "Henüz tanı laboratuvarı olmayan yerlerde bir tomografi ile hastanın Kovid-19 olup olmadığını 1 saniye içerisinde yönlendirebilecek bir programdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Kovid-19 pozitif bir hasta gelirse bu sayede hemen önlem alınabilecek. Sağlık çalışanlarının kendilerini güvene alabileceği bir olanak sağlayacak. Hasta yatırıldıktan sonra doğrulama testleri ile tanı doğru ise tedavisine bir an önce başlanacak ve saman kaybı yaşanmayacak. Çünkü zaman bu hastalıkta en önemli durumlardan birisi. Bu teknoloji ile radyoloji uzmanlarının iş yükü önemli derecede hafifleyecek. ve bu uygulamanın sayesinde her saniyede bir tomografi bakma imkanı olacak. Tomografiler yüzde 99.76 isabet oranıyla okuyacak. Sistem tüm hastanelerde kullanılabilecek şekilde hazır hale getirilmiştir" dedi.

Programı hastanelerde kullanmaya başlayacaklarını belirten Sarıfakı, "Bu programın bize çok fayda getireceğini ve zaman kazandıracağını düşünüyorum. Bu çalışma yüzde 99.76 oranında doğruluk öngörüyor. Bu çalışmayı öncelikle en yoğun hastanelerimiz başta olmak üzere tüm hastanelerde uygulayacağız. Sonrasında bu çalışmaya destek vermiş olacağız hem de klinik semptomları uygun olan, yani ateş, solunum zorluğu ve öksürük şikayetleri bulunan ama anında test yapamadığımız hastalara uygulayacağız. Çünkü bazen test 24 veya 36 saatte yapılabiliyor. Bu süreçte hızlı tedaviye başlamak adına bu hastaları Kovid-19 gibi değerlendirip, hastanede izole edip hızlı bir şekilde tedavisine başlamamızı sağlayacak bir görüntüleme sistemi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Korona virüs yapay zekayla tespit edilecek

Kaynak: İHA

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Korona virüs yapay zekayla tespit edilecek
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