Korona Virüs yaban hayatı etkiledi...Aç kalan ayı yola indi Korona Virüs yaban hayatı etkiledi.

Korona Virüs yaban hayatı etkiledi...Aç kalan ayı yola indi

KARABÜK - Dünya genelinde yaşanan Korona virüs salgını yaban hayatı da etkiledi. Kış uykusundan uyanan ayılar doğal ortamlarda yiyecek bulmayınca karayoluna inerek yiyecek aramaya başladı.

Ormanlık alandan Karabük - Yenice karayolu üzerine yiyecek aramaya inen yavru ayı yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıdı. Bir anda panikleyerek kayalıklara tırmanan ayıyı gören sürücü Ömer İncebacak, hem o anları kaydetti, hem de yavru ayıya seslenerek çağırdı. Kayalıkları tırmanarak ağaçlık alana geçen yavru ayı, kendisine seslenen sürücüye bir süre baktıktan sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA