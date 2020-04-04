Korona Virüs yaban hayatı etkiledi...Aç kalan ayı yola indi
Korona Virüs yaban hayatı etkiledi.
04.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:55
Korona Virüs yaban hayatı etkiledi...Aç kalan ayı yola indi
KARABÜK - Dünya genelinde yaşanan Korona virüs salgını yaban hayatı da etkiledi. Kış uykusundan uyanan ayılar doğal ortamlarda yiyecek bulmayınca karayoluna inerek yiyecek aramaya başladı.
Ormanlık alandan Karabük - Yenice karayolu üzerine yiyecek aramaya inen yavru ayı yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıdı. Bir anda panikleyerek kayalıklara tırmanan ayıyı gören sürücü Ömer İncebacak, hem o anları kaydetti, hem de yavru ayıya seslenerek çağırdı. Kayalıkları tırmanarak ağaçlık alana geçen yavru ayı, kendisine seslenen sürücüye bir süre baktıktan sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA