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Korona virüs ve otomobil fiyatları motosiklete olan talebi artırdı

Korona virüsten korunmak için çoğu vatandaşın toplu taşıma araçlarını tercih etmemesinden ve ikinci el otomobil fiyatlarının sıfır otomobil fiyatlarını geçmesinden dolayı motosiklete olan ilgi ve talep arttı.

Korona virüs ve otomobil fiyatları motosiklete olan talebi artırdı
23.08.2020 11:16 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:20

Korona virüsten korunmak için çoğu vatandaşın toplu taşıma araçlarını tercih etmemesinden ve ikinci el otomobil fiyatlarının sıfır otomobil fiyatlarını geçmesinden dolayı motosiklete olan ilgi ve talep arttı.

Korona virüse yakalanmak istemeyen çoğu vatandaş, toplu taşıma araçları yerine bisiklet ve küçük cc motosiklet kullanmaya yöneldi. Ayrıca son dönemde otomobil fiyatlarının da yüksek olmasından dolayı özellikle motosiklet kullanımı arttı. Motosiklete olan ilgiden memnun olan 35 yıllık motosiklet satıcısı Halil Macar, beklediklerinden daha çok satış yaptıklarını söyledi. Macar, "Korona virüsten dolayı insanlar birbirinden uzak durmanın yollarını arıyor. Toplu taşıma kullanan insanlar motosiklet ve bisiklete yöneliyor. Tabii bunda en önemli etken motoru 50 cc kadar olan motorlara sigorta zorunluluğu olmaması ve araba ehliyeti ile kullanılması. Tüm prosedürler dışında adeta yakıtı koklaması en büyük etkenlerin başında sayılabilir" diye konuştu.

"Motosiklet kültürü oturdu"

Artan ilgiyle birlikte motosiklet sürücülerinin eskiye nazaran ekipman konusunda daha bilinçli olduğunu aktaran Macar, "Bence Eskişehir'de motosiklet ve bisiklet kültürü oturmuş bir durumda. Geçmişte trafikte kasksız veya önlemsiz onlarca sürücü görmek mümkündü. Şimdi bırakın motosikleti, bisikletliler bile kasksız, dizliksiz yola çıkmıyor. Bu da verilen önemin derecesini anlatıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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