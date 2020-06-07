Korona virüs vakası taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
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Korona virüs vakası taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Korona virüs vakası taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı Diyarbakır'da korona virüs şüphesiyle hastaneye sevk edilen vakayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

07.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:35

Korona virüs vakası taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüs şüphesiyle hastaneye sevk edilen vakayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır Ergani yolu üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre 21 FL 292 plakalı özel bir hastanenin ambulansı korona virüsü şüphesiyle aldığı vakayı hastaneye nakil ederken 34 PM 2400 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara kazaya karışan ambulans çalışanları ilk müdahaleyi yaparken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, korona virüs şüphelisi de başka bir ambulansla nakledileceği hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korona virüs vakası taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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