Korona virüs vakası olmayan köylerine giriş yasağı koydular Korona virüs vakası olmayan köylerine giriş yasağı koydular Tokat'ta korona virusü vakası görülmeyen köylerini izole etmek isteyen muhtar "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı asarak önlem aldı.

Korona virüs vakası olmayan köylerine giriş yasağı koydular

TOKAT - Tokat'ta korona virusü vakası görülmeyen köylerini izole etmek isteyen muhtar "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı asarak önlem aldı.

Sulusaray ilçe merkezine 12 kilometre mesafede bulunan 110 haneli Beyazıt köyüne gelecek olanların korona virüs taşıyıcısı olma ihtimaline karşı köylüler kendi imkanları dahlinde önlem aldı. Köy Muhtarı Ehsan Özbek, Kaymakamlıktan aldığı izinle köylerinin giriş ine'Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı. Özbek, köylerinde Kovid-19 görülmediğini bu anlamda hastalığın köylerine gelmesini önlemek istediklerini kaydetti. Köylülerin gıda ihtiyaçlarını kendi aracı ile alış veriş yaparak karşılamaya çalıştığını ifade eden Muhtar Özbek, yetişemediği durumlarda Vefa Sosyal Destek Grubundan destek isteğini kaydetti.

Kaynak: İHA