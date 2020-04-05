Korona virüs vakası olmayan köylerine giriş yasağı koydular Tokat'ta korona virüs vakası görülmeyen köylerini izole etmek isteyen muhtar, "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı asarak önlem aldı.

Tokat'ta korona virüs vakası görülmeyen köylerini izole etmek isteyen muhtar, "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı asarak önlem aldı.

Sulusaray ilçe merkezine 12 kilometre mesafede bulunan 110 haneli Beyazıt köyüne gelecek olanların korona virüs taşıyıcısı olma ihtimaline karşı köylüler kendi imkanları dahlinde önlem aldı. Köy muhtarı Ehsan Özbek, Kaymakamlıktan aldığı izinle köylerinin girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı. Özbek, köylerinde Covid-19 görülmediğini, bu anlamda hastalığın köylerine gelmesini önlemek istediklerini kaydetti. Köylülerin gıda ihtiyaçlarını kendi aracı ile alışveriş yaparak karşılamaya çalıştığını ifade eden Muhtar Özbek, yetişemediği durumlarda Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan destek isteğini kaydetti. - TOKAT

Kaynak: İHA