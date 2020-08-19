Korona virüs vakalarının arttığı Niğde'de Vali ve Başkan denetleme yaptı
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Korona virüs vakalarının arttığı Niğde'de Vali ve Başkan denetleme yaptı

Niğde'de vakaların artması üzerine denetim yapıldı.

Korona virüs vakalarının arttığı Niğde'de Vali ve Başkan denetleme yaptı
19.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:33

Niğde'de vakaların artması üzerine denetim yapıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, koronavirüs denetimleri kapsamında caddeleri, köy garajını dolaşıp, vatandaşları ve işletmeleri uyardı. Ekipler de işyerlerinde gerekli tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada: "Niğde'de pozitif vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bu artışların temel sebebi ise vatandaşların bu kurallara yeterince uymamasından, toplu etkinliklere katılmasından kaynaklanıyor. Bu tedbirlere uyduğumuz takdirde, maskeyi, sosyal mesafeye uyduğumuz takdirde ve temizliğe uyduğumuz takdirde, düğün, sünnet ve taziyeye vatandaşlarımız katılmadığı sürece bu artışı geri çevire bileceğimize inanıyorum. Vatandaşlardan ricamız bu tedbirlere uymaları" dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "Konya'nın Çumra Belediye Başkanı vefat etti, başsağlığı diliyoruz. Genç yaştaydı. 60-65 yaşını önemsiyoruz ama 44 yaşında bir belediye başkanımız koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Bu da bize bu işin ne kadar çok önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor"diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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