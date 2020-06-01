Korona virüs vakaları görülen yolcu gemisi Japonya'dan ayrıldı
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Korona virüs vakaları görülen yolcu gemisi Japonya'dan ayrıldı

Nisanda Japonya'da demirliyken 149 mürettebatında korona virüse rastlanan Costa Atlantica adlı gemi Filipinler'e gitmek üzere Japonya'dan ayrıldı.

Korona virüs vakaları görülen yolcu gemisi Japonya'dan ayrıldı
01.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:39

Nisanda Japonya'da demirliyken 149 mürettebatında korona virüse rastlanan Costa Atlantica adlı gemi Filipinler'e gitmek üzere Japonya'dan ayrıldı. Nagazaki'de 6 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Nisan ayında Japonya'nın Nagazaki şehrindeki Mitsubishi Heavy Industries tersanesinde demirliyken aşamalı olarak 149 mürettebatında korona virüse rastlanan İtalyan tescilli Costa Atlantica adlı geminin, akşam saatlerinde Japonya'dan ayrıldığı açıklandı. Filipinler'in başkenti Manila'ya gitmek üzere yola çıkan geminin iyileşen ya da negatif test edilen 495 mürettebatının daha önce ülkelerine gönderildiği öğrenilirken, dün Nagazaki'den ayrılan Costa Atlantica'da 126 mürettebat bulunduğu ifade edildi. Gemide virüse yakalanan 6 kişinin Nagazaki'de tedavileri sürerken, hayati tehlike barındırmadığı belirtilen söz konusu hastaların da tamamen iyileşmelerinin ardından Japonya'yı terk etmelerine izin verileceği açıklandı.

Bir çalışandan gemiye yayıldı

Bakım çalışmaları için Nagazaki'deki Mitsubishi Heavy Industries tersanesinde demirli bulunan İtalya tescilli Costa Atlantica gemisinde Filipinli bir çalışanının korona virüs taşıdığı ortaya çıkmış, daha sonra gemide 148 vaka daha tespit edilmişti. 33 farklı ülkeden yaklaşık 620 mürettebatı bulunan geminin 29 Ocak'ta vardığı Nagazaki'de Nisan sonuna kadar kalması bekleniyordu. - TOKYO

Kaynak: İHA

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