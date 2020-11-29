Korona virüs vakaları arttı, denetimler üst seviyeye çıkarıldı
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Korona virüs vakaları arttı, denetimler üst seviyeye çıkarıldı

29.11.2020 12:38 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:58

Korona virüs vakaları arttı, denetimler üst seviyeye çıkarıldı Güzel havayı gören vatandaşlar sokağa akın etti Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Bursa'nın İnegöl ilçesi genelinde denetimler sıklaştırıldı.

Korona virüs vakaları arttı, denetimler üst seviyeye çıkarıldı

Güzel havayı gören vatandaşlar sokağa akın etti

BURSA - Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Bursa'nın İnegöl ilçesi genelinde denetimler sıklaştırıldı. Vaka sayılarının artmasının ardından ekipler ilçenin farklı noktalarında halk otobüsleri üzerinde denetim yaparak sürücülerinin HES kodlarını ve bilgilerini kontrol etti.

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Korona virüs vakalarında yaşanan artışların ardından denetimler de üst seviye çıkarıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri her noktada denetim yaptı. Sivil ve resmi ekiplerin katıldığı denetimlerde halk otobüsleri tek tek durduruldu. Sürücülerin HES kodları alınırken, bilgileri forma işlendi. Kurallara uymaları konusunda da ikazda bulunuldu. Denetimler sırasında otobüslerdeki yolcular da kontrol edildi. Maskesiz kimseye rastlanmazken boş koltuk olmasına rağmen yan yana oturan yolcular uyarıldı.

Hava güzel olunca İnegöllüler kendilerini sokağa attı. İnegöl'de güneşli bir hava hakim olunca vatandaşlar sokağa koştu. Parklar bahçeler yine gencinden yaşlısına herkes tarafından dolduruldu. Polis ekipleri ise denk geldikleri 65 yaş üstü vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

Korona virüs vakaları arttı, denetimler üst seviyeye çıkarıldı
Korona virüs vakaları arttı, denetimler üst seviyeye çıkarıldı
Korona virüs vakaları arttı, denetimler üst seviyeye çıkarıldı
Korona virüs vakaları arttı, denetimler üst seviyeye çıkarıldı
Korona virüs vakaları arttı, denetimler üst seviyeye çıkarıldı
Korona virüs vakaları arttı, denetimler üst seviyeye çıkarıldı
Korona virüs vakaları arttı, denetimler üst seviyeye çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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