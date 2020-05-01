HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Korona virüs üretimi kısıtlayamadı

01.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:37

Korona virüs üretimi kısıtlayamadı Kayseri'de üreticiler 3 günlük kısıtlamada çalışmalarını sürdürdü Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan muaf olan Kayseri'deki üreticiler çalışmalarını sürdürürken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de üreticilerin yanında...

Korona virüs üretimi kısıtlayamadı

Kayseri'de üreticiler 3 günlük kısıtlamada çalışmalarını sürdürdü

KAYSERİ - Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan muaf olan Kayseri'deki üreticiler çalışmalarını sürdürürken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de üreticilerin yanında oldukların gösterdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kayserili vatandaşlar evlerinde kalırken, kısıtlama kapsamı dışında olan çiftçiler ve besiciler üretmeye devam etti. Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki üreticileri denetleyen ve yapılan destekleme çalışmalarını yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu, "Çiftçilerimiz üretime devam ediyor. Korona virüs ile uğraştığımız şu günlerde çiftçimiz köylümüz arazide hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Tarımsal faaliyetlerimiz devam ediyor. Hiç bir endişeye gerek yok bizler tarım ordusu olarak çiftçilerimizin yanındayız, 1 Mayıs olmasına ve alınan kısıtlama önlemlerine rağmen çiftçilerimiz ve besicilerimiz üretmeye davam ediyor. Hayvansal ve bitkisel üretim aksamadan devam ediyor" dedi.

Bünyan ilçesinde bir yıl önce besicilik işine başlayan 47 yaşındaki Ethem Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl Eylül ayında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği işine başladım. 100 kadar koyunum, 89 tane kuzum var. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bu kısıtlama gününde dahi gelerek koyun ve kuzularımı hem aşıladılar hem de küpe taktılar. Devletim sağ olsun yetkililer geliyorlar ve ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.

İlçede tohum üreticisi olan 28 yaşındaki Mustafa Gökçe, 15 yıldır bu iş ile uğraştıklarını belirterek, "Virüsten dolayı sokağa çıkma kısıtlaması var. Biz çıkıyoruz ve vatandaşımız mağdur olmasın diye üretim yapıyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar her zaman üreteceğiz" ifadesinde bulundu.

Günlük 6 ton süt üretimi yapan tesisin yetkilisi olan Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Hüseyin Önder Yıldırım, "17 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyoruz. 580 hayvanımız var, günlük 6 ton civarında süt üretimi yapıyoruz. Hayvancılık insan yaşamında önemli bir yer tutuyor. Temel gıdalar bakımından önemli bir yere sahip bir sektör. Bu nedenle korona virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen biz üretimimizi devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Korona virüs üretimi kısıtlayamadı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor Ekonomi
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı Ekonomi
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı Ekonomi
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor Ekonomi
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı Ekonomi
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Ebru Gündeş Nur Yerlitaş Uraz Kaygılaroğlu
Spor Podolski Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Korona virüs üretimi kısıtlayamadı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 15:45:46. #1.15#
title