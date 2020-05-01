Korona virüs üretimi kısıtlayamadı
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Korona virüs üretimi kısıtlayamadı

Korona virüs üretimi kısıtlayamadı
01.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:07

Kayseri'de korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan muaf olan üreticiler çalışmalarını sürdürürken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri üreticileri ziyaret ederek, yapılan destekleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri'de korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan muaf olan üreticiler çalışmalarını sürdürürken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri üreticileri ziyaret ederek, yapılan destekleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kayserili vatandaşlar evlerinde kalırken, kısıtlama kapsamı dışında olan çiftçiler ve besiciler üretmeye devam etti. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yapılan destekleme çalışmalarını yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu, "Çiftçilerimiz üretime devam ediyor. Korona virüs ile uğraştığımız şu günlerde çiftçimiz, köylümüz arazide hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Tarımsal faaliyetlerimiz devam ediyor. Hiçbir endişeye gerek yok, bizler tarım ordusu olarak çiftçilerimizin yanındayız. 1 Mayıs olmasına ve alınan kısıtlama önlemlerine rağmen çiftçilerimiz ve besicilerimiz üretmeye davam ediyor. Hayvansal ve bitkisel üretim aksamadan devam ediyor" dedi.

Bünyan'da bir yıl önce besicilik işine başlayan 47 yaşındaki Ethem Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl Eylül ayında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği işine başladım. 100 kadar koyunum, 89 tane kuzum var. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bu kısıtlama gününde dahi gelerek koyun ve kuzularımı hem aşıladılar hem de küpe taktılar. Devletim sağ olsun, yetkililer geliyorlar ve ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.

İlçede tohum üreticisi olan 28 yaşındaki Mustafa Gökçe, 15 yıldır bu işle uğraştıklarını belirterek, "Virüsten dolayı sokağa çıkma kısıtlaması var. Biz çıkıyoruz ve vatandaşımız mağdur olmasın diye üretim yapıyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, her zaman üreteceğiz" dedi.

Günlük 6 ton süt üretimi yapan tesisin yetkilisi olan büyükbaş hayvan yetiştiricisi Hüseyin Önder Yıldırım, "17 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyoruz. 580 hayvanımız var, günlük 6 ton civarında süt üretimi yapıyoruz. Hayvancılık insan yaşamında önemli bir yer tutuyor. Temel gıdalar bakımından önemli bir yere sahip bir sektör. Bu nedenle korona virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen biz üretimimizi devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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