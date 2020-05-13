Korona virüs tohum satışlarını patlattı Korona virüs salgını kapsamında evde kalan vatandaşlar, bahçelerine, balkon ve çatılarına fide ve tohum ekerek sebze yetiştiriyor.

Korona virüs salgını kapsamında evde kalan vatandaşlar, bahçelerine, balkon ve çatılarına fide ve tohum ekerek sebze yetiştiriyor.

Dünya'yı saran korona virüs salgının başlamasıyla vatandaşlar kendi ürünlerini yetiştirmek istiyor. Köylerde yaşayanların yanı sıra şehirlerde yaşayan vatandaşlar da balkonlarına ve çatılarına saksılarda fide ve tohum ekerek ürün yetiştirmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın' çağrısında bulunması sonrasında vatandaşlar, adeta ürün yetiştirme seferberliği başlattı. Havaların ısınmasıyla beraber fide ve tohum satışlarında artış gözlendi. Akyazı'da da vatandaşlar pazar yerinde tezgah açan fide ve tohumculara adeta akın etti. Akyazı'da fide ve tohum satışı yapan Turhan Bekar, korona virüs nedeniyle vatandaşın kendi ürününü yetiştirmeye yöneldiğini söyledi.

Hiç bir katkısı olmayan, doğal gübrelerle desteklenmiş tohumları vatandaşlara ulaştırdıklarını anlatan Bekar, "Vatandaşımıza hizmet verdiğimiz tohumlar en iyi firmalarla yarışıyor. Vatandaş geçimini sağlamak için elindeki imkanları kullanıyor. Bahçesi varsa bahçesinde, tarlası varsa tarlasında. Tohumlar alarak kendi ürününü alıyor. Organik tohuma yöneliş var. Kendi ürettiğini sofrasına koymaya çalışıyor. Dededen kalma bu işi yapıyorum. Biz vatandaşı özendirerek çalıştırıyoruz. komşusunun ektiğini gören geliyor. Merakını gideriyor. Bizim için kazanç onlar için uğraş. Tarım sektörüne katkısı var" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA