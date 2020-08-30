Korona virüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
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Korona virüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi

Korona virüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi Tokat'ta, korona virüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrenen şahıs uygulama noktasında durdurulan aracından indirilerek sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

30.08.2020 00:01 | Son Güncelleme: 30.08.2020 00:05

Korona virüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi

TOKAT - Tokat'ta, korona virüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrenen şahıs uygulama noktasında durdurulan aracından indirilerek sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat-Sivas kara yolu şehir girişinde uygulama yapan polis ekipleri durdukları bir araç sürücüsüne Genel Bilgi Toplama sorgulaması yaptı. Şahsın yapılan sorgulamasında korona virüs (Covid-19) hastası olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından uygulama noktasına sağlık ekipleri çağrıldı. C.T isimli şahıs ise polis ekiplerine Sivas'ta test yaptırdığını ikameti olan Tokat'a gelirken yolda durumunu öğrendiğini söyledi. Şahıs otomobilini polis noktasına park ettikten sonra ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Korona virüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi

Kaynak: İHA

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