Korona virüs testinde ücret iddiasına hastaneden açıklama İstinye Üniversitesi Hastanesi
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Korona virüs testinde ücret iddiasına hastaneden açıklama İstinye Üniversitesi Hastanesi

Korona virüs testi üzerine yaşanan tartışma sonrası bir vatandaş cipiyle defalarca kapısına çarptığı hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

Korona virüs testinde ücret iddiasına hastaneden açıklama İstinye Üniversitesi Hastanesi
29.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:06

Korona virüs testi üzerine yaşanan tartışma sonrası bir vatandaş cipiyle defalarca kapısına çarptığı hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada korona virüs belirtisi olan hastalardan herhangi bir ücret talep edilmediği söz konusu hastanın Covid-19 belirtisine sahip olmadığı halde, Covid 19 tanısı testi istediği kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastanede korona virüs testi için ücret istendiğini iddia eden bir şahıs cipiyle hastanenin kapısına defalarca vurmuştu. Kameralara da yansıyan olayın ardından Esenyurt İstinye Üniversitesi Hastanesi'neden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "28.04.2020 tarihinde hastanemizde gerçekleşen şiddete dayalı olayla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına tarafımızdan bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Sağlık Bakanlığı yönetiminde korona virüs salgını sebebiyle oluşturulan algoritmaya göre, herhangi bir özel hastaneye başvuran hastaların muayene ve tetkikleri yapıldıktan sonra COVID-19 tanısı konulması halinde süreç boyunca oluşan ve oluşacak tüm masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmakta, hastadan herhangi bir ücret alınmamaktadır. 28.04.2020 tarihinde, saat 19.00 civarında gerçekleşen söz konusu olayda; ilgili şahıs hastanemizin acil servis birimine gelerek ve herhangi bir somut COVID-19 belirtisine sahip olmadığı halde, COVID-19 tanısı için gerekli testlerin yapılmasını istemiştir. O sırada acil servis birimimizde görevli hekimimiz gerekli muayeneyi yaptıktan sonra COVID-19'a ilişkin bir bulgu gözlemlemediğini ancak istediği takdirde gerekli tetkik ve tahlillerin yapılabileceğini aktararak, şahsı acil servis birimimizim bankosuna yönlendirmiştir. O sırada bankoda görev yapan çalışma arkadaşlarımız şahsa ilgili algoritma doğrultusunda uygulanması gereken süreci anlatmış, ilgili tetkik ve tahlillerin masrafı kendisine bildirerek onayını istemiştir. Masrafın telaffuz edilmesiyle birlikte, şahıs beklenmeyen bir biçimde sözlü şiddete başvurmuş, hastanemizde sürdürülen sağlık hizmetlerinin aksamasına ve acil servis birimimizde tedavi alan/almaya hazırlanan hastalarımızı rahatsız edici davranışlarda bulunmaya başlamıştır. Şahıs ilgili görevlilerimizin uyarılarına aldırış etmeden, acil servis kapısından çıkarak binamızın otopark kısmında duran özel aracına binmiş ve zarar verme kastıyla binamızın girişine birkaç kez çarparak, binamızda maddi zarara, ayrıca hem personelimizde hem de hastalarımızda korku ve paniğe neden olmuştur. Bu nedenle 155 aranarak polis çağrılmış ve saldırgan kişi gelen polis ekipleri eşliğinde karakola götürülmüştür. Şahıs hakkında şikayetçi olunmuş ve konu yargıya intikal etmiştir. Pandemi süreci nedeniyle büyük özveriyle, gece-gündüz demeden toplum sağlığı için çalışan bizler söz konusu olayın yaşanması nedeniyle duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşır, hem şiddete maruz bırakılan personelimiz hem de o sırada hastanemizde bulunan ve ilgili şahsın yaşattığı dehşete tanıklık eden hastalarımız adına hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bilginize sunarız. Bu olayın sağlık kurumlarında yaşanan son şiddet vak'ası olmasını diliyor, bu vesileyle tüm toplumumuzu bir kez daha "Sağlıkta şiddete hayır demeye çağırıyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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