Korona virüs testinde ücret iddiası, cipiyle hastanenin kapısına vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüs testinde ücret iddiası, cipiyle hastanenin kapısına vurdu

İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastanede korona virüs testi üzerine yaşanan tartışmada bir vatandaş cipiyle defalarca hastane kapısına çarptı.

Korona virüs testinde ücret iddiası, cipiyle hastanenin kapısına vurdu
29.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:21

İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastanede korona virüs testi üzerine yaşanan tartışmada bir vatandaş cipiyle defalarca hastane kapısına çarptı. Şahsın cipiyle hastanenin kapısına vurduğu o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle evinin yakınında bulunan bir özel hastaneye gelen Mahmut Güleryüz'den ücret talep edildi. Testin ücretsiz olması gerektiğini veznedeki görevlilere kaydeden Güleryüz ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sinirlenen Güleryüz cipiyle hastanenin kapısına defalarca çarptı. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşın cipiyle hastanenin kapısına birkaç kez vurduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haber
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haber
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu Haber
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haber
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı
Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getiren şüpheli yakalandı
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getiren şüpheli yakalandı
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Deniz Seki Murat Dalkılıç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Podolski Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Mayıs Terör Afrin
Şu an buradasınız: Korona virüs testinde ücret iddiası, cipiyle hastanenin kapısına vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 16:41:10. #1.14#
title