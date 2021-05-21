Korona virüs testi yaptırmayan pehlivan Kumluca güreş alanına alınmayacak
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Korona virüs testi yaptırmayan pehlivan Kumluca güreş alanına alınmayacak

Korona virüs testi yaptırmayan pehlivan Kumluca güreş alanına alınmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pandemi sebebiyle geçen yıl yapılamayan Kumluca Yağlı Güreşleri, korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Pandemi sebebiyle geçen yıl yapılamayan Kumluca Yağlı Güreşleri, korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin 4 büyük güreşinden biri olan Kumluca Yağlı Güreşleri seyircisiz olarak yapılacak. Güreşlere sayılı oranda görevli alınacak. Güreş öncesi korona virüs testi yaptırmayan hiçbir pehlivan güreş alanına alınmayacak.

Güreşlere ev sahipliği yapan Kumluca Belediyesi tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Güreşlerimizi 22–23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Güreş severlerimiz pehlivanlarımızın Bismillah deyip sahaya girmesini bekliyor. Ev sahibi olarak biz de, pandemiden sonra Türkiye'de ilk güreşleri yapacağımızdan dolayı çok heyecanlıyız. Güreşlerimiz seyircisiz protokol eşliğinde yapılacak. Türkiye'deki 1200 güreşçimizi davet ettik. Şu anda İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından tüm sporcularımızın testleri yapılıyor. Bu test sonuçlarına göre sporcularımızın girişleri gerçekleşecek. Pazar günü saat 18.00'e kadar güreşlerimiz devam edecek. - ANTALYA

Korona virüs testi yaptırmayan pehlivan Kumluca güreş alanına alınmayacak
Korona virüs testi yaptırmayan pehlivan Kumluca güreş alanına alınmayacak
Korona virüs testi yaptırmayan pehlivan Kumluca güreş alanına alınmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Korona virüs testi yaptırmayan pehlivan Kumluca güreş alanına alınmayacak - Haberler Spor
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