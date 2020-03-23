Korona virüs testi talebi paniğe neden oldu
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Çorum, Polis

Korona virüs testi talebi paniğe neden oldu

Korona virüs testi talebi paniğe neden oldu Polis ekipleri tarafından araçları durdurulan çift ambulansla hastaneye götürüldü Çorum'da muayene için gittikleri hastanede umreden gelen yakınlarını ziyaret ettiklerini dile getiren çifte Korona virüs testi yapılmak istendi.

23.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:32
Korona virüs testi talebi paniğe neden oldu

Korona virüs testi talebi paniğe neden oldu

Polis ekipleri tarafından araçları durdurulan çift ambulansla hastaneye götürüldü

ÇORUM - Çorum'da muayene için gittikleri hastanede umreden gelen yakınlarını ziyaret ettiklerini dile getiren çifte Korona virüs testi yapılmak istendi. Bunun üzerine hastaneyi terk eden çift hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ismi açıklanmayan bir çift muayene olmak için kentte bulunan bir özel hastaneye gitti. Muayene sırasında hastane görevlileri karı-kocaya yurt dışından gelen birisiyle temaslarının olup olmadığını sordu. 20 gün önce umreden gelen bir yakınlarını ziyaret ettiklerini belirten çifte, hastane görevlileri Korona virüs testi yapılması gerektiğini belirtti. Paniğe kapılan çift hastaneden ayrılırken, görevlilerde polis ve 112 ekiplerine haber verdi.

Köprübaşı sokaklarda çiftin içerisinde bulunduğu durduran polis ekipleri, 112 görevlilerini çağırdı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan çift hastaneye götürüldü.

Korona virüs testi talebi paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

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Korona virüs testi talebi paniğe neden oldu

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