Korona virüs testi sonuçlarını bildirmediği ileri sürülen laboratuvara takipsizlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korona virüs testi sonuçlarını bildirmediği ileri sürülen laboratuvara takipsizlik

Korona virüs testi sonuçlarını bildirmediği ileri sürülen laboratuvara takipsizlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da korona virüs testi yapmak için yetkili olan bir tıp laboratuvarının yaptığı test sonuçlarını kamu kurumları ile paylaşmadığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İstanbul'da korona virüs testi yapmak için yetkili olan bir tıp laboratuvarının yaptığı test sonuçlarını kamu kurumları ile paylaşmadığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, korona virüs testi yapmak konusunda yetkili olan Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesinde, laboratuvarın kayıtsızlık göstererek test sonuçlarını ilgili makamlara bildirmediği için hastaların başkalarıyla temas etmeden önce karantina altına alınması ve daha önce temas etmiş olabileceği kişilerin de tespit edilerek aynı teste tabi tutulması sürecine engel olduğu ve kamu sağlığını açıkça tehlikeye attığı kaydedilmişti.

Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı'ndan test sonucu pozitif çıkanlara ait kimlik ve iletişim bilgilerinin istendiğinin belirtildiği dilekçede, test sahiplerine ilişkin laboratuvar tarafından kullanılan kodların verildiği, 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' gerekçe gösterilerek açık isim, adres ve telefon numaralarının verilmediği, bireysel hak gerekçesiyle toplum menfaatini tehlikeye atan kayıtsızlığın ısrarla sürdürüldüğü ifade edilmişti.

Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı yetkililerin 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan cezalandırılmasının istendiği dilekçede, laboratuvarın bir başka şubesi olan Özel Kızıltoprak Gelişim Tıp Laboratuvarı hakkında da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilmişti.

SUÇU OLUŞTURMAYACAĞI ANLATILDI

Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlanarak takipsizlik kararı verildi. Kararda, şüpheli H.D.'nin yetkilisi olduğu tıp merkezinin korona virüs sonuçlarını gizlediği veya geç bildirdiğine ilişkin ihbar eden kurum tarafından kurum tarafından herhangi bir delil ileri sürülmediği kaydedildi. İddiaya ilişkin yapılan yazışmalarda sonuçların gizlendiğine dair herhangi bir delil bulunamadığının anlatıldığı gerekçeli kararda, test sonuçlarının gizlenmesinin veya geç bildirilmesinin 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçunu oluşturmayacağı belirtildi.

İDARİ İŞLEM YAPILDIĞI VURGULANDI

Suçun oluşması için karantina altına alınmış bir yerin, bu karantina kararının ilgililere bildirilmesinin sonrasında karantinanın ihlal edilmesi sonucu ihlal eden kişinin bu suçu işleyeceği anlatıldı. Eylemin idari yaptırıma tabi olduğunun belirtildiği gerekçeli kararda, Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı'na gerekli idari işlemlerin yapıldığı ve bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği kaydedildi.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptıran polis dehşet saçtı
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptıran polis dehşet saçtı
Metrobüs üstünde yolculuk yapan kişi konuştu: Takipçilerim istedi ben de yaptım
Metrobüs üstünde yolculuk yapan kişi konuştu: Takipçilerim istedi ben de yaptım
İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Sapık, kocasının kuzeni çıktı
İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Sapık, kocasının kuzeni çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Korona virüs testi sonuçlarını bildirmediği ileri sürülen laboratuvara takipsizlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 13:50:37. #1.13#

title