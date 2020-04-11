- Korona virüs testi pozitif çıktı, hastaneden kaçıp polislere dehşet yaşattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› - Korona virüs testi pozitif çıktı, hastaneden kaçıp polislere dehşet yaşattı - Haber
Şehir Hastanesi, Hamit Sönmez, Adana, 3. Sayfa

- Korona virüs testi pozitif çıktı, hastaneden kaçıp polislere dehşet yaşattı

- Korona virüs testi pozitif çıktı, hastaneden kaçıp polislere dehşet yaşattı Korona olduğunu öğrenince karantinadan kaçan genç, kırık cam parçasını boynuna dayayıp intihar etmek istedi Adana'da korona virüs testi pozitif çıkan bir kişi, hastaneden kaçıp kırık cam parçasını boynuna dayayıp...

11.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:48
- Korona virüs testi pozitif çıktı, hastaneden kaçıp polislere dehşet yaşattı

- Korona virüs testi pozitif çıktı, hastaneden kaçıp polislere dehşet yaşattı

Korona olduğunu öğrenince karantinadan kaçan genç, kırık cam parçasını boynuna dayayıp intihar etmek istedi

ADANA - Adana'da korona virüs testi pozitif çıkan bir kişi, hastaneden kaçıp kırık cam parçasını boynuna dayayıp intihar etmek istedi. 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturan adam, yakalanarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hamit Sönmez isimli vatandaş yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Adana Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Korona virüs testi yapılan adamın sonucu pozitif çıktı ve hastanede tedaviye alınması gerektiği bilgisi verildi. Tedaviyi kabul etmeyen Sönmez, hastanede camı kırıp eline bir cam parçası aldı. çalışanları tehdit edip, boynuna da cam parçası dayayıp kaçarak yaklaşık 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturdu.

Adana Şehir Hastanesi otoban çıkışının yanına geldiğinde Sönmez, burada önünü kesen polis ekiplerine rağmen cam parçasını boynunda direnmeye devam etti. Yaklaşık 10 dakika da o şekilde direnen adam, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce elinde ki cam parçası ve yerdeki dubayı gazetecilere fırlatıp polise teslim oldu.

Polisin kelepçe takarak sakinleştirdiği adam, ekiplerine ikna etmesinin ardından tedaviyi kabul etti. Hamit Sönmez, olay yerine gelen ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ayrıca Sönmez'in boynu ve elinde de cam nedeniyle kesiklerin olduğu dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım Haber
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Sokağa çıkma yasağını delen sürücü, eşini bırakıp kaçtı Haber
Sokağa çıkma yasağını delen sürücü, eşini bırakıp kaçtı
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt Haber
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haber
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin suskunluğunu bozdu Haber
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin suskunluğunu bozdu
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haber
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor
Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Deniz Esra Balamir İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ankara Zonguldak Para Cezası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: - Korona virüs testi pozitif çıktı, hastaneden kaçıp polislere dehşet yaşattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 18:25:17. #1.14#
title