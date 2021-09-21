Korona virüs testi pozitif çıkan iki pazarcı, satış yaparken yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Korona virüs testi pozitif çıkan iki pazarcı, satış yaparken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Korona virüs testi pozitif çıkan iki pazarcı, satış yaparken yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan iki esnaf, pazarda satış yaparken zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan iki esnaf, pazarda satış yaparken zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Pazarcılara kişi başı 3 bin 400 lira para cezası yazıldı.

Torbalı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dün Torbalı Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Uygulaması (İSDEM) üzerinden sorgulama sonucunda iki pazarcı esnafının korona virüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Test sonuçları pozitif olmasına rağmen pazarda tezgah açıp, satış yapan iki satıcı için zabıta, durumu emniyet yetkililerine bildirdi. İdari ve adli işlem başlatılıp tezgahında bulunan ürünlere el konulan pazarcılar evlerine gönderildi.

Kişi başı 3 bin 400 lira ceza

Öte yandan, test sonuçları pozitif olmasına rağmen pazarda tezgah açan pazarcılara, kişi başı 3 bin 400 lira para cezası yazıldığı öğrenildi. Pazarcılar hakkında işlem başlatılacağı da bildirildi. Pazarcılardan alışveriş yapanların test yaptırması çağrısında bulunuldu. - İZMİR

Korona virüs testi pozitif çıkan iki pazarcı, satış yaparken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
3 çocuk annesi sevgilisini boğazını keserek öldüren sanıktan korkunç savunma: Psikolojim bozuktu

3 çocuk annesi sevgilisini boğazını keserek öldüren sanıktan korkunç savunma: Psikolojim bozuktu

 Uyuşturucu bağımlısı eşi, tabureyle öldüresiye dövdü! Çocukları için şiddete sessiz kalan kadının tek bir isteği var

Uyuşturucu bağımlısı eşi, tabureyle öldüresiye dövdü! Çocukları için şiddete sessiz kalan kadının tek bir isteği var

 Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada

Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Adnan Menderes Binali Yıldırım
Magazin Göksel İrem Derici
Spor Domagoj Vida Marcao Stefan Kuntz Alex Teixeira
Tüm Haberler Güzel Sözler Gazeteler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Korona virüs testi pozitif çıkan iki pazarcı, satış yaparken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 13:00:50. #1.12#