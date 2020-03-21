Korona virüs testi 15 dakikada çıkacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüs testi 15 dakikada çıkacak - Haber

Korona virüs testi 15 dakikada çıkacak

Korona virüs testi 15 dakikada çıkacak Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs(Covid-19) salgınına karşı tedbirleri artırıyor.

21.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:07
Korona virüs testi 15 dakikada çıkacak

Korona virüs testi 15 dakikada çıkacak

ANKARA - Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs(Covid-19) salgınına karşı tedbirleri artırıyor.

Bakanlık virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısını artırdı. Test yapılabilen laboratuvar sayısını genişleten bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

Artık korona virüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Bakan Koca açıklamıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardından bakanlık harekete geçti.

15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarı'nda tanıtıldı.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek güvenirliğinin de yüksek olduğunuza dikkat çekti. Coşkun, daha sonra hızlı tanı kitinin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.

Korona virüs testi 15 dakikada çıkacak

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüs testi 15 dakikada çıkacak

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haber
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu Haber
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti Haber
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti
'Neden evden çıktınız?' sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haber
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış Haber
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi Haber
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mehmet Akif Ersoy
Magazin Yalın Tom Hanks James Bond Yılmaz Erdoğan
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Korona virüs testi 15 dakikada çıkacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 18:48:37. #1.15#
title